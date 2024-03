Naime, kroz godine iskustva, nagledali su se svega i svačega, a nekada omiljena hrana im se, kako naglašavaju, doslovno zgadila. Prema njihovim odgovorima nisu sigurne ni supe, ni umaci, ni suši, a led pogotovo.

Neki su išli do te mere i rekli da ne bi nikad jeli u restoranu jer se hrana po nekoliko puta prepakuje i rok joj je odavno istekao.

Na društvenoj mreži "Reddit" otkrili su sve tajne koje se kriju u kuhinjama mnogih lokala.

Korisnik pod imenom seagullhunter otkrio je da ne bi nikad jeo supu:

-Nikad se ne ohladi prikladno uveče u velikim loncima i ostaje mlaka satima.

- Dodatke hrani, ali i piću treba izbegavati. Limuni, limeta, pomorandže i slično gotovo nikad se ne operu kako treba, a konobari i poslužitelji uzimaju ih rukama u 95 odsto slučajeva. To mi smeta - ispričao je korisnik bgar0312.

- Bilo kakvi umaci sa sirom uglavnom nemaju sir - otkrio je Bradleyd00.

- Bilo kakav sirni umak, bez obzira kako "fensi" zvuči, napravljen je od 95 odsto putera i malo kremastog sira, tek toliko da se oseti sir. Ozbiljno vam kažem, to je pola vašeg kalorijskog dnevnog unosa u maloj činiji.

Korisnik Kheelz izneo je vrlo ružna iskustva. Kaže da radi u 2 restorana, a ovo su njegovi utisci:

- Ništa nije sveže. To što naručujemo hranu je zapravo smejurija. Taj posao je prljav i iako bi sve trebalo da se baci nakon isteka roka, ne baca se. Ponekad se koristi i tri puta duže nakon isteka roka. Posuđe je retko kad dobro oprano. Ne mogu vam reći koliko puta sam vraćao šoljice jer je još uvek bilo ruža na ivicama. Salata se priprema golim rukama i to rade ljudi koje nikad nisam video da peru ruke, a barataju i novcem i prljavim posuđem i puterom od kikirikija i ostalim.

Prema DŽejkobiju Ponderu, kuvaru iz Atlante, ako nameravate da idete u restoran koji je poznat po nečemu posebnom, poput mesnih restorana ili restorana s plodovima mora, obično ćete naručiti nešto u skladu s onim za šta taj restoran tvrdi da je njihova specijalnost.

Izbegavajte da naručujete sirovu hranu.

- Nikad ne bih naručio sirovu ili nedovoljno kuvanu hranu u restoranu za koji se ne zna da to nudi i da su baš po tome poznati. Ako se ipak odlučite za to, uradite to s oprezom, jer će mnogi restorani promovisati bilo koji stil usluge - objašnjava.

Rejmond Nil, profesionalni kuvar i stručni savetnik za TD Kitchen, preporučuje da zaobiđete priženu hranu, kako zbog ulja koje se koristi u restoranima, tako i zbog zdravlja.

Takođe, ne naručuje jela u koja ide pavlaka.

- Izbegavam da naručim bilo šta što je zagušeno u umacima od sira ili pavlake jer su ta jela obično vrlo kalorična i masna - savetuje Neil.

