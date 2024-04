Nakon što je u subotu uveče jedan građanin Beča srpskog porekla snimio dve žene koje navodno govore na rumunskom jeziku na tramvajskoj stanici Šotenring sa devojčicom koja izuzetno liči na nestalu devojčicu Danku, na inicijativu ambasade Srbije u potragu se uključila i srpska zajednica širom Austrije.

Da pomogne u potrazi spremna je bila i pevačka zvezda Dragana Mirković, koja je otkrila da je angažovala privatnog detektiva u Beču, kako bi se dete što pre našlo.

Dragana je za austrijski magazin "Kozmo" istakla da je duboko pogođena slučajem nestale devojčice.

- Mene, kao majku, sve ovo jako rastužuje i nekako me plaši, ali me je i motivisalo da kao građanin dam svoj doprinos u potrazi za detetom. Verujem da moramo učiniti sve da se ovako nešto više nikada ne ponovi. Svaki naš poziv, svaki napor, svaka priča o ovoj temi trebalo bi da odvrati i osujeti one koji bi bili spremni da pokušaju nešto slično u budućnosti - kaže Mirkovićeva za austrijski magazin "Kozmo".

- Moć naroda, a pod tim mislim na masu ljudi, ima ogromnu moć. Upravo tako je sada kada narod traži malu Danku. Svi mi u Austriji smo tu da pomognemo apelima, ali i širom otvorenih očiju, kako u ovom slučaju, tako i u svemu ostalom, posebno kada su deca u pitanju. Naravno, tu su prvo policija u Austriji i Srbiji, koja daje sve od sebe i kojoj apsolutno verujem - kaže Dragana. Foto: Printskrin, ATA images

Pevačica je poslednjih dana intenzivno razmišljala kako da najbolje pomogne u velikoj potrazi za devojčicom.

- Iz tog razloga, moj dobar prijatelj Aleksandar Dimi i ja odlučili smo da dođemo do ljudi preko društvenih mreža i ličnih kontakata kako bismo ih ohrabrili da pomognu u potrazi. Ovo posebno važi za one čiji se rad odvija van zatvorenih prostora i koji su u stalnom kontaktu sa ljudima. Oni drugačije posmatraju i lakše prepoznaju sumnjive stvari od normalnih ljudi. Dimi poznaje mnogo više ljudi od mene i naravno da sam mu se obratila jer znam da je uvek spreman da pomogne. Tu su i njegovi radnici koji rade na različitim mestima u gradu, a kada se sve to spoji sa ostalima koji su uključeni, verujem u pozitivan ishod. Foto: ATA images

- Šokirana sam, tužna, moja deca su šokirana. Za nas je trauma samo pomisliti da devojčica od dve godine nije sa roditeljima, u svom domu. Moja jedina želja je da svi budemo jaki i solidarni i da Austrija bude poslednja stanica za Danku Ilić pre nego što se vrati u svoju zemlju - zaključila je Dragana u ovom intervjuu, a potom na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je prati milion i po ljudi podelila intervju u nadi da ponovo apeluje na sve građane Srbije i Austrije.

(Kozmo magazin)

