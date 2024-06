On nikada nije govorio o nasledniku kojeg je vanbračno dobio, a koji danas ima 51 godinu. NJegov naslednik jednom prilikom ispričao je šta se krilo iza dugo čuvane tajne poznate porodice.

– Godine 1971. Stevo Žigon je došao u LJubljanu, gde je režirao ‘Pigmaliona’. Elzu Dulitl glumila je moja majka Meta Vranič, tada veoma mlada, lepa i talentovana glumica.

– Moglo bi se reći da sam se nehotice dogodio kao proizvod jedne kratke romanse između velikog glumca i moje majke, koja se odlučila za mene uprkos situaciji, u kojoj je bilo očigledno da će se moj otac vratiti kući u Beograd, gde je imao već familiju – započeo je svoju priču Vid Žigon.

Foto: Arhiva TV Novosti

– Za to sam saznao kada sam imao 15 godina, ali nisam hteo da ga potražim, iako je i on znao za mene, prvenstveno zbog toga jer sam imao očuha koji me usvojio još kao dete, a i zato što nisam znao kako će reagovati njegova familija.

Kako je objasnio, sa ocem se viđao nekoliko godina pred njegovu smrt.

– Kad sam sabrao dovoljno snage da ga konačno upoznam, bilo mi je 28 godina. Odmah sam otišao u Beograd, gde su me divno primili, iako nijedan od članova porodice, osim Steve, nije znao da uopšte postojim. Narednih pet godina, od 2000. do 2005, kad je preminuo, dolazio sam k njemu u Beograd, i to su bili izvanredni trenuci koji se ne mogu zaboraviti.

Molba za oproštaj

Kako je Vid ispričao, otac ga je pred smrt pozvao kako bi ga upitao da li mu može oprostiti.

– Jedan dan pre nego što je umro, zvao me u LJubljanu i pitao me da li mogu da mu oprostim što nije hteo da me pronađe, i kad sam mu kazao da ga volim, izgledalo je kao da je to jedino što još treba da zna pre nego što nas ostavi. Još uvek sam u bliskom kontaktu sa njegovom ćerkom Ivanom, koja je bila i kod mene u LJubljani.

– Inače se već od detinjstva bavim poezijom, zato sam napisao pesmu o svom ocu Stevi Žigonu, koja je originalno napisana na srpskom jeziku.

– Uključena je u moju treću knjigu ‘Metamorfoze’ (koja je baš zbog toga bilingvalna, moje pesme je prevela poznata pesnikinja i moja velika prijateljica Ana Ristović), koja je zapravo čitava posvećena mome ocu. Sada mi je 48 godina i imam tri sina, koji su svi veoma talentovani za umetnost. Živim blizu LJubljane u Sloveniji – napisao je Stevin vanbračni sin u otvorenom pismu 2020. godine.

