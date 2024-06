Baš zbog toga je često angažovana za razne proslave, a sada je nastupala na tradicionalnom crkveno-narodnom zboru u porti hrama Svetog apostola Luke u Dortmundu.

U jednom trenutku, Ćana se popela na krov i odatle zabavljala brojnu publiku koja je "poludela" kada je zapevala pesmu "Srpkinja je mene majka rodila".

Inače, ovo nije prvi put da pevačica uradi nešto nesvakidašnje na svom nastupu, te neretko zapeva u kamionu ili buldožeru. Foto: Instagram printskrin

- Trebalo je da na jedan nastup doletim helikopterom, međutim, bila je u toku vojna vežba, pa nismo mogli da dobijemo dozvolu, što ne znači da u narednoj godini neću uraditi i to. Možda i neki balon, ne znam (smeh). To se sada uz moje ime podrazumeva. Ne pamtim kada sam na neku proslavu ušla "normalno". Za mene se vežu iznenađenja takve vrste, ponekad ih smišljam i zajedno sa domaćinima. Uvek sam im na usluzi, naravno, ukoliko me to ne degradira - pričala je folkerka. Foto: Instagram printskrin

