- Da nije Sinana ja verovatno ne bih bio u "Južnom vetru". Sećam se da je bila neka turneja po Bosni kada je Halid Bešlić promovisao svoju čuvenu pesmu "Dijamanti", a ja sam imao nešto "Plavi jorogovani." Tu je bio i Sinan na toj promociji. Kad on zapeva to je haos, kakvi "Dijamanti", kakvi "Jorgovani". Posle njega ne može da peva niko.

Dva pevača našli su se zajedno u kolima kada je Mile izrazio želju da snimi neku pesmu sa orjentalnim melosom kao što je to radio Sinan:

- Sećam se da sam ga vozio jedne noći. Rekao sam mu da ja odlično pevam grčke pesme, i zaista ih pevam dobro i da bih voleo nešto da snimim sa tim orjentalnim melosom. On je već imao dve ploče sa "Južnim vetrom". Kako sam mu to rekao, a bilo je dva ujutru, on je odmah pozvao Miodraga Ilića Mileta Basa, šefa Južnog vetra. Govorio: Imam brata Mileta, hoće da snimi nešto, molim te, molim te... tako je govorio. Mile Bas mu je rekao da pošaljem ploču. Foto: ATA images

Kada je poslušao ploču Mile Bas nije bio oduševljen:

- Mile nije bio zainteresovan za mene. Nije mu to bilo to za ono što on radi. Međutim sećam se da sam gostovao na kod Hanke Paldum na svirci kada je Mile za nju radio "Nema kajanja". I tada sam otpevao par grčkih pesama. Odmah sutradan me Mile zvao i ponudio mi nekoliko pesama koje su sve postali hitovi. Život mi se preokrenuo naglavačke. Tako da to je 80 odsto Sinanova zasluga što sam postao deo Južnog vetra, inače ko zna... možda bih sad vozio traktor u Derventi.

