Jedna od najlepših voditeljki koje Srbija ima, Dragana Kosjerina, udaje se za svog verenika Bojana Perduva. Ona je dugo od javnosti krila muškarca koji je uspeo da osvoji njeno srce, ali onda je odlučila da ga pokaže celom svetu.

Foto: RTS printskrin

I nakon toga nije često o privatnom životu govorila u javnosti, a sada je u svim medijima odjekunula lepa vest - odlučili su da ozvaniče svoju vezu i konačno se jedno drugom zakunu na večnu ljubav.

Kako piše Blic, svadbena ceremonija biće upriličena u jednom od najelitnijih beogradskih hotela. Kumovi, porodica, kolege i prijatelji okupiće se da budućim mladencima požele sve najlepše u bračnom životu i s njima proslave venčanje.

- Tačno je da se Dragana udaje. Svadba će biti u restoranu na vrhu hotela kako bi veselje ostalo u tajnosti. Crkveno venčanje je rezervisano za članove porodica mladenaca i kumove - priča izvor za domaće medije.

Kako su se upoznali Dragana Kosjerina i Bojan Perduv?



Dragana i Bojan su se upoznali 2018. godine, kada ga je Dragana, i ne sluteći kako će se stvari razvijati izabrala za svog lekara na preporuku zajedničkog prijatelja. Budući da je Dragana veoma lepa, nežna i negovana nije iznenađujuće da je odmah privukla pažnju mladog stomatologa.

Iako o tome retko govori, Dragana je jednom prilikom ispričala da joj je veoma brzo bilo jasno da su stvoreni jedno za drugo. NJihov prvi prvi razgovor trajao deset sati i bilo je jasno, jako im je teško palo razdvajanje.

Do danas, za njih ključnu ulogu za dobru vezu pa i brak ima komunikacija, spremnost da uvek jedno drugo saslušaju, da čuju mišljenje, pa makar ono bilo i drugačije.

Dragana je potom jednom prilikom otkrila detalje iz njihove veze i kako se osećala nakon što je upoznala svoju srodnu dušu.

- Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo - izjavila je ona svojevremeno za medije.

2019. godina bila je prekretnica u njihovoj vezi, jer su tada i zvanično posali par. Nakon veridbe koja je usledila u Grčkoj sve je postalo još bajkovitije. Bojan je veoma romantičan o čemu svedoči i način na koji je somislio ovaj prelepi čin.

Dragana i on su šetali Akropoljem, kada je on iz džepa izvadio kutiju s prstenom, kleknuo i pitao voditeljku da se uda za njega. Dragana je bila veoma iznenađena, samo je stajala i gledala ga, što ga je u prvom mahu iznenadilo i uplašilo.

Napokon, kad je uspela da dođe sebi od šoka izgovorila mu je da pristaje, a ovaj dirljivi trenutak zabeležili su njihovi prijatelji, koji su se u tom trenutku našli s njima i bili svedoci ovog prelepog momenta.

- Vidim da je veridba privukla mnogo pažnje, ali ne volim često da govorim o privatnim planovima i da zatrpavam medije suvišnim podacima o svojoj intimi. Razgovaramo o tome, ideje već postoje, ali sve u svoje vreme - izjavila je tada Kosjerina.

Bojan i Dragana su još 2020. godine planirali svadbu, ali onda je korona odložila njihove planove. Možda je to bio ispit njihove ljubavi i sada je jasno da su ga položili.

U nedelju se očekuje spektakularna svadba budući da su imali skoro 4 godine da je isplaniraju do najsitnijih tančina.

