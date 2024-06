Dobitnici lutrije koji su otkrili da su osvojili neverovatnih 35 miliona funti završili su bez novca kao i pre kuppovine listića od 2 funte. Kad su Edvina i David Nylan odigrali Loto 23. decembra 2015., nikada nisu mogli da zamisle da će pogoditi svih šest dobitnih brojeva na aplikaciji Lotomobajl. U nečemu što se u početku moralo činiti kao pravo čudo, siromašni bračni par Nylan shvatio je da je svaki od njihovih šest brojeva - 01 - 02 - 04 - 19 - 28 - 41 - dobitan, što im donosi neverovatnu svotu od £35,410,034, piše Miror. Ili je bar trebalo tako da bude.

No, njihovi snovi srušili su se nakon što su pokušali da podignu svoj džekpot - a sve zbog praznog bankovnog računa. Edvina iz Flitvuda, Lankašir, rekla je u to vreme: "Kad su se pojavili brojevi, izgledalo je da smo pogodili svih šest i osvojili džekpot, ali kad sam proverila, nije bilo ništa. Nazvala sam službu za korisnike i osoba sa kojom sam razgovarala rekla je da iz svojih zapisa vidi da smo nameravali da kupimo te brojeve, ali rekli su da kuppovina nije prošla jer smo imali samo 60 penija na računu".

"Pokušali smo da naknadno platimo račun i nismo shvatili da ni to nije registrovano. Dobijate e-poruku za potvrdu kupovine, ali nisam se setila da proverim jer je to bilo neposredno pre Božića i bila sam jako zauzeta. Služba za korisnike mi je rekla da to istražuju sa svojim IT odeljenjem", dodaje. Foto: Sarić S./Profimedia

Edvina, koja je dala sve od sebe da ostane pozitivna, nastavila je: "Užasnuta sam, ali šta možemo? Igrali smo godinama i neko vreme smo imali svoj onlajn račun, tako da nije da nismo znali šta radimo. Nisam previše očajavala, kao porodica se držimo zajedno i jednostavno moramo da budemo zahvalni na onome ono što imamo".

Uprkos tako teškom razočaranju, par je takođe rekao da će nastaviti da igra lutriju - nadajući se da će sledeći put imati više sreće. U izjavi, predstavnik lutrije rekao je: "Igrač je pokušao da kupi onlajn srećku za loto više puta 23. decembra od 19:00 nadalje (krajnji rok za kupovinu listića je 19:30), međutim, nije bilo dovoljno sredstava na igračevom računu - pa pokušaji kupovine nisu bili uspešni".

Foto: I. Marinković

"Igrač bi svaki put primio poruku o grešci koja bi to potvrdila. Nemamo nikakvu evidenciju da je igrač pokušao da doda sredstva na svoj račun, niti bi iko iz našeg tima za korisničku podršku imao ikakvu vidljivost brojeva koje je igrač pokušao da kupi jer se taj nivo detalja ne bi prikazao na ekranu ispred njih", dodaje.

"Kada bilo ko uspešno kupi listić na veb stranici Lutrije, videće ekran za potvrdu kupovine, primiti e-poruku sa potvrdom o kupovini i moći će da vidi listić na svom mrežnom računu Nacionalne lutrije", nastavlja, "Samo listići koji su uspešno kupljeni mogu da učestvuju u izvlačenju. Dakle, na igračima je da osiguraju da imaju dovoljno sredstava na svom računu kako bi dovršili kupovinu".

