Ona je saopštenjem otkrila da se razvodi, a u par navrata otkrila da joj je bilo teško.

Dragana je sada ponovo progovorila o razvodu sa Bijelićem.

- Jedino što sam imala da kažem ja sam rekla, to je bilo negde sredinom marta. Posle toga reč jednu nisam rekla niti sam bilo šta drugo uradila, nema potrebe za tim. Bila sam spremna na tako neka čudna pisanja i neke čudne naslove. Šta da radim, to tako ide - ispričala je Dragana. Foto: ATA images

Kako je opisala, najvažnija su joj deca koju je dobila iz braka, sin Marko i ćerka Manuela.

- Onoliko koliko sam ja mogla da utičem svojim ćutanjem, uticala sam. Ne zato što sam to namerno uradila, nego što sam ja takva osoba. Mislim da su ljudi primetili da sam potpuno van cele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj deci. Kao što sam i rekla u svojoj objavi, ostajem verna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvek voleti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim - naglasila je pevačica. Foto: ATA images

"Zahvalna sam što su deca ponosna na mene"

- Uvek me obraduju nečim. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvek tako kažem (smeh). Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvek uz mene i što me toliko vole. Moram da kažem da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspeh koji mogu da dobijem - naglašava pevačica.

Mediji su pisali o tome kako je Draganin sin Marko postao estradni menadžer, te da pomaže majci.

- Pisalo se, ali to nije istina. Ne treba time da se bavi iako studira fakultet koji ima veze sa menadžmentom, ali mi puno pomaže. Zapisuje neke stvari da ih ja ne bih zaboravila - rekla je Dragana.

