Milena je priznala da su se Saša i Brena ogrešili o nju i da su se sabotirali ružnim komentarima.

- Ne bih sada da upirem prstom ni u koga, jer je prošlo mnogo vremena, ali bih htela da kažem samo da su se Lepa Brena i Saša Popović najviše ogrešili o mene.

- Nije sad važno, niti bitno šta se sve dešavalo po sredi, ali je važno da su pokazali još tada svoje pravo lice. Oni me nisu voleli, bilo je svašta oko mojih nastupa, ko meni zakazuje tezge, ko ne. Zahvaljujući koje ja radim ili ne, ali je sve to sada iza nas. Ne zanima me da se bilo kome pravdam - rekla je Milena, pa je dodala: Foto: ATA images

- Nisam ja sad ne znam kolika zvezda, ima mnogo većih od mene. Možda da sam nekima ušla uz dlaku verovatno bih bolje prošla. Postoji jedna stvar, a to je da ljudi ne vole previše kad si iskren. Ja sam uvek bila takva, nisam puštala da bilo ko pljuje po meni, tako da sam uvek bila trn u oku. Ne mogu da kažem da se kajem, naprotiv. Oni su se poneli kao dva zla prema meni, nemam drugo objašnjenje, ali opet kažem. Postupci svakog od nas govore o nama samima - rekla je ona za "Republiku".

BONUS VIDEO: