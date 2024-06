Pop diva Jelena Karleuša svojevremeno je ispričala da je bila zaljubljena u jednog pevača.

Reč je o Željku Šašiću, koji je prvi CD "Gori more" snimio 1994. godine, a nedugo zatim, i Jelena je objavila svoj album prvenac "Ogledalce".

- Svaka mi je ljubav bila uzvraćena, sve do Šašića, koji je bio mnogo stariji od mene i, naravno, dete ga nije interesovalo. E, tu sam doživela prvo ljubavno razočaranje, ali i usvojila pouku ‘za ljubav se treba boriti’. On je tada bio jako velika faca, imao je dugačke lokne i hit ‘Gori more’. Sve su se devojke, pogotovo one iz Zemuna, palile na Željka Šašića, pa tako i ja - izjavila je Jelena blagovremeno. Foto: ATA images

Željko nije obraćao pažnju na Jelenu, a ona je ipak skupila hrabrosti da mu kaže par rečenica u lice:

- Sećam se, bio je u Budvi na plaži sa 50 svojih obožavateljki i nije hteo da mi kaže ni zdravo. Ja sam mu prišla i stala ispred peškira na kojem je ležao, zaklonivši mu sunce, i rekla: ‘Ja ću biti veća zvezda od tebe' - rekla je Jelena.

Pevači su posle imali odličan kolegijalan odnos, Jelena je čak bila bliska prijateljica sa njegovom bivšom ženom Sonjom Vuksanović.

