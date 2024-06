Voditeljka Marija Popović gledaocima je dobro poznata sa malih ekrana, publika ju je zavolela gotovo od prvog dana kada se pojavila na televiziji, a malo ko zna da je njen suprug takođe poznati voditelj Milan Popović.

- Ona mora da se bavi i nekim temama koje su stvarno malo osetljive, a srpski narod se najviše plaši promaje i lekara - rekao je za svoju suprugu jednomprilikom Milan Popović. Foto: V. Danilov

Marija i Milan su u braku već 15 godina, a kako kruna njihove veliki i iskrene ljubavi došla je i ćerkica Sofija. Foto: V. Danilov

Na novinarsko pitanje kako izgleda život sa partnerom iste profesije Marija je sa osmehom odgovorila:

- Ima i prednosti i mane. Dok sam radila u informativi, snimila sam dokumentarni film o promeni pola u Srbiji. Bilo je to pre nego što se javnost otvorila za tu tematiku, pre nego što je major Helena počela o tome da priča javno. I svu su zapazili tu emisiju, ali sećam se da je bilo komentara da je to Milan zapravo radio. Eto, to može da bude loša strana, ali je više onih dobrih - rekla je Marija ranije za domaće medije.

BONUS VIDEO: