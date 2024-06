Modna dizajnerka Melina DŽinović nedavno se ekspresno razvela od čuvenog pevača Harisa DŽinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, a 10 godina u braku.

Haris ističe da je spreman za novu ljubav, a ima određene zahteve, te mu nije lako da nađe partnerku.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora da ima savest, da ima toleranciju, da bude radna. LJubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - rekao je on nedavno za "Prvu". Foto: ATA images/Antonio Ahel

Jednom prilikom se osvrnuo na negativne komentare koji dolaze do njega, te prokomentarisao to što ga pojedini vide kao jako zahtevnog čoveka, pa čak i namćora.

- Jesam zahtevan, hoću da mi sve bude potaman, ali je velika razlika između zahtevnog čoveka i namćora, jer je ovo drugo negativna konotacija - kazao je on, pa se osvrnuo na Melinu.

- Sećam se kad je Melina prvi put došla kod mene u Pariz i otvorila ormar, odmah me je pitala s kim ti živiš ovde, nemoguće da ovde ne živi neka žena ili da ne dolazi da ti sprema, ja reko živim skroz sam. Kod mene je sve poređano po redu, svaka majica, košulja, pantalone, sve pod konac, jer jesam perfekcionista - rekao je tad Haris i dodao da najviše teži ka perfekcionizmu u muzici:

- Nisam nežan u saopštavanju kad neko pogrešno svira. Recimo desi se da mi bend jedan koncert svira fantastično, a drugi ispod svog nivoa, pa se vade na instrumente. To publika ne čuje, ali ja tačno znam kada neko odsvira nešto koliko je zainteresovan da to svira. Sve je stvar koncentracije, i nije da ne opraštam greške, samo ih ne priznajem. Muzika ti ne dozvoljava da grešis, a ne ja. I meni se desi da pogrešim i to me silno iznervira. U muzici moraš da budeš perfektan, jer ona ne priznaje ni jednu grešku, i iz nje sam preneo to u svoj život. Foto: ATA images

"Uvek se može naći kompromis"

Haris je isticao da nije imao problema sa Melinom na početku njihove veze.

- Svaka žena na svetu ima ambiciju da promeni čoveka, ali to je nemoguće, možda do nekih 5 odsto može da se pomeri u nekim aspektima, ali suštinski ne. Svaki čovek ima svoj kod i tu nema mnogo odstupanja. Žene misle najbolje i to im je neki instikt da pokušaju da te promene, ali uvek se može naći kompomis i to je promena. Moraš povući ručnu. Ja ne živim sam, već sa ženom i dvoje dece i onda moraš da se kompatibiluješ i da nekad napraviš nešto što odgovara drugom, a nauštrb svojoj zoni komfora - govorio je čuveni pevač za "K1" i dodao da je Melina uz njega naučila da kuva:

- Isto sam kvalitetan kuvar koliko pevač. Ne kuvam baš svakog dana jer deca danas sama sebi kuvaju. Postoje jela koja Melina bolje napravi od mene, ali kad smo se upoznali nije znala ni jaje da spremi. To nije moja zasluga, već njena, ona se angažovala i naučila šta ju je zanimalo. Kod kuvanja je najbitnije da to voliš, jer recimo, bacio sam šerpi raznoraznih jela dok nisam naučio pravu meru, jer ili je preslano ili zagori. A sad je to lak posao.

