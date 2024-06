Kako je Milan napisao u svojoj objavi na Reditu, uz poziv na svadbi bliske osobe, dobio je, kao osoba od poverenja, jedan zahtev koji mu nikako nije prijatan a odnosi se na prebrojavanje novca iz koverti koje svatovi donesu, na samom ulazu u salu. Zbog toga mu je, kaže, već sada neprijatno. Takođe, izgubio je i želju za samim veseljem.

"Bliska osoba me je pitala to da radim na njenom veselju sad u avgustu jer meni najviše veruje od svih ljudi po pitanju poštenja i organizacije, ali iako sam 'polaskan', istovremeno ne znam kako da odbijem nešto što mi je kao čin odvratno. Još i nisam na tom veselju, a već se odvratno osećam.

Ceo proces se sastoji iz pozdravljanja gosta, otvaranje koverte, prebrojavanje para i zapisivanje ko je koliko i čega doneo na veselje kao poklon - evri, torte, cveće, itd. Cilj, navodni, svega ovoga je da se zna koliko se kome treba odužiti u narednom veselju koje pravi. Prekriveni cilj je, mislim, i da se spreče lažni iznosi, prazne koverte ili nepotpisane koverte (a mali iznosi, a u fazonu ja tebi doneo 3x veći iznos na tvom veselju). Sve u svemu... U ovom kraju Srbije gde ja idem na to veselje nije prvi put da vidim tako nešto, ali je definitivno prvi put da sam aktivni učesnik tako nečeg. Kakvo je vaše mišljenje?", pitao je na kraju momak. Foto: Profimedia

Da nije nešto što je ikome omiljena stvar da vidi a posebno da učestvuju u nečemu takvom, složili su se i drugi korisnici Redita.

"Seljačka posla. Inače skroz normalno u malim sredinama gde mora da se pozove maltene 90% ljudi iz tog mesta", "Meni lično je jadno, čemu onda koverta? Daj na ruke i gotovo. Iako ceo taj koncept sa kovertama je meni iskreno malo prevaziđen. Je l' ćeš da zameriš ako neko ne da ili ne da dovoljno? Onda lepo u pozivnicu napišeš cenu koliko želiš, uplati pre dolaska na račun i aj' ćao", "Već vidim da će se u narednim godinama započeti naplaćivanje ulaza na svadbe", "Pa ček to onda nisu pokloni, to su ulaznice. A ti si u tom slučaju redar", "Nešto najodvratnije i najbolesnije što se kod nas pojavilo", pisali su oni.

Foto: Printskrin/Instagram/epic_event_center

Zlatiborski običaj?

Mladić nije otkrio koji je grad ili kraj Srbije u pitanju. Međutim, to su za njega uradili drugi. Napisavši da se ovakav običaj može videti u zlatiborskom kraju

"Ah, drevni običaj zlatiborskog kraja. Poenta jeste da domaćin ima čistu evidenciju ko je koliko doneo, da bi mogao približno isto da vrati. LJudi do pre 10-tak godina nisu ni donosili koverte nego poklone. Moralo je to da se evidentira lepo. Na njihovim svadbama dolazi do 500-600 ljudi, teško je to bilo upamtiti bez evidencije. Sada nema baš ponte. Svako se potpiše u kovertu, verujem da većina mladenaca i njihovih familija svakako odradi neki interni proračun posle svadbe", napisao je jedan momak.

BONUS VIDEO: