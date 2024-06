Glumac je tom prilikom podvukao da se time ne diči, već želi da apeluje na sve ljude dobre volje da pomognu.

Glumac je rešio da donira matične ćelije, a priznao je i da se u početku malo plašio procesa.

- Prvo sam imao nekih 15 sekundi nekog straha, kako to izgleda, a posle toga, saznanje da nekome pomogneš, da nekome spaseš život... Svakako se čovek oseća mnogo bolje, uradio je veliku stvar. Ja snimam seriju pet dana nedeljno, imam dve predstave, ženu, dve ćerke, nije mi ovo mnogo uticalo na život. Najteže je da vas neko bocne iglom i da odmorite par sati - istakao je Stevan za RTS, a potom se oglasio i na Instagramu, gde je sa svojim pratiocima detaljnije opisao kroz šta prolazi.

- Razmišljao sam da li uopšte da kačim ovo, ali ako postoji šansa da ovom objavom ubedim bar jednu osobu da se upiše u registar davalaca matičnih ćelija, ja sam svoje obavio. Ok, ne postoji "selfless good deed" i najverovatnije mi je inicijalna odluka da postanem donor (osim da pomognem oko medijske vidljivosti ove važne teme) bila ta da se ja osetim bolje jer postoji šansa da nekome pomognem... Ali zapravo je mnogo više od svega toga. Zavirite na odeljenje dečje hematologije i to će vam biti dovoljna motivacija da se i vi upišete u registar. Danas sam donirao matične ćelije. Ne želim da vas davim pojedinostima (koga god zanima kako funkcioniše cela procedura neka piše u inboks), samo želim da znate da ceo proces kroz koji sam prošao u poslednjih mesec dana ne oduzima mnogo vremena i nije preterano fizički naporan niti bolan. Želim da znate i to da taj neko ko je bolestan i čeka donora možda čeka baš vas i samo vas. Želim da znate i da ne postoji mnogo lepših osećaja nego kada znaš da si nekom produžio/spasio život. Sasvim je u redu da vam najjači motiv za upis u registar bude to što ćete se posle toga osećati kao bolji čovek ali mislite i na to da sutra vi možete da se nađete u situaciji da vama ili nekom bliskom može da zatreba donor. Imao bih još mnogo toga da napišem na ovu temu, ali to ću drugom prilikom. Duboko sam ubeđen u to da smo mi plemenit narod i verujem da je za to što naš srpski registar trenutno broji samo oko 20 000 ljudi zaslužna neobaveštenost i(li) neki bezrazložni strah. Sad kad sam prošao kroz sve ovo mogu da vam kažem da je osećaj koji imate kada se sve završi mnooogo jači i veći od tih par uboda iglom. Upišite se u registar davalaca - napisao je glumac, a potom se i zahvalio institutima, lekarima i medicinskom osoblju.

On je dodao skrinšot poruke iz Registra davalaca matičnih ćelija u kojoj se navodi:

- Stefana, zdravo. Dr Glorija je iz Registra davalaca matičnih ćelija. Dogodilo se da ste sa jednim bolesnikom preliminarno podudarni. Ukoliko imate vremena ovih dana, volela bih da se čujemo. Hvala unapred.

