Fudbaleri Mađarske započeli su takmičenje na Evropskom prvenstvu protiv selekcije Švajcarske, a podršku četi Marka Rosija, pored devet i po miliona Mađara, pruža i veliki fudbalski fanatik Viktor Orban.

Premijer Mađarske je veliki ljubitelj fudbala, a čak ga je i Felcsut doveo u svoje redove svojevremeno. Kao rezultat toga, Orban se pojavio u popularnoj igrici Fudbal Menadžer iz 2006. godine.

Od ranog detinjstva je igrao fudbal, a kao profesionalac je i zaigrao za gorepomenuti tim. Nakon završetka karijere, postao je finansijer Puškaš Akademije i jedan od osnivača iste. Napravljen je jedan od najmodernijih kompleksa treninga za mlade nade fudbala u Mađarskoj.

Agresivan i atrkativan centarfor

Ukoliko započnete karijeru u igrici "Fudbal menadžer 2006" i odlučite se za teži put do slave, preporučujemo drugu istočnu diviziju Mađarske i klub Felcsut.

U tom klubu je 42-godišnji Viktor Orban koji osim imena nudi i mnoge druge pogodnosti. Za rang u kom će zaigrati pokazao se kao veoma atraktivan i uticajan igrač. Ume da motiviše ekipu, ali i da na terenu pokaže umeće u nogama.

Veoma agresivan, baš kao i u politici, hrabar i staložen ume da završava akcije koje se čine kao nemoguće zbog želje da loptu isprati do kraja. Uz sve to, nudi i veoma dobar prvi dodir i pristojnu završnicu, a uzevši u obzir rang u kome će igrati, čini se kao odličan izbor.

Međutim, nije sve toliko zlatno koliko se čini. Fizički nije najspremniji. Verovatno je maksimum koji može da pruži jedno poluvreme, eventualno pola drugog. Uzevši u obzir i da je veoma spor i da je fizički nespreman, a uz to da nema dobru kretnju bez lopte, on se čini kao klasičan ''sidraš''. Tako da uprkos agresivnom pristupu, hrabrosti i staloženosti, odličnim predispozicijama da učestvuje u visokom presingu, on to ne može izvesti jer za takav poduhvat nije spreman.

Druga stvar koja je kritična za Orbana je i to da je maksimum koji može da pruži jedna sezona. U ozbiljnim je godinama i retko koji igrač može da igra na visokom nivou posle 40-e godine. Tako da će u drugoj sezoni već biti potrebna zamena.

Odlučnost, uprkos hrabrosti i agresivnoj igri, mu nije na zavidnom nivou, štaviše - očajna je. Te ne mora nužno značiti da će se svaki put potruditi da dođe do gola.

Pozicioniranje, kreativnost i odluke koje donosi su veoma niske, a za igrača u njegovim godinama to predstavlja veliki problem jer nije u mogućnosti da napreduje i da svoju igru ''dotera''.

Prima 60 evra mesečno, ali tu su i bonusi!

Ono što je olakšavajuća okolnost je da će njegov ugovor potrajati tačno do kraja sezone, te neće biti natezanja i bespotrebnih troškova u tom smislu, ukoliko se odlučite da se rešite premijera Mađarske.

NJegova plata u Felcsutu je 60 evra mesečno, a vrednost, kao i za sve igrače njegovih godina, je nepostojeća, odnosno 0 evra. Ovo se lako može promeniti ukoliko se dve stvari ispune, prva je da Orban odluči da nastavi da igra fudbal još jednu sezonu, a druga je da se pokaže kao izuzetno uspešan na terenu.

U drugom slučaju, to će vas takođe koštati. Ukoliko postigne gol, on ispunjava uslov za bonus - dobija jedan evro po golu.

