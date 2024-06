Uzavrela atmosfera na tribinama Minhenske arene na utakmici grupe "C" na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 2024.

Sastale su se države koje su nekada bile zajedno u okviru bivše Jugoslavije - Srbija i Slovenija.

Među brojnim živopisnim navijačima naše reprezentacije, uspeli smo da uslikamo "najluđeg". Foto: Novosti

Patriotski, otkačeno, neobično - opišite kako god želite navijača koji je maljave grudi obrijao tako da mu na njima piše "SRB".

Imamo samo jednu "zamerku" - da li mogu ta tri slova da se ispišu ćirilicom? I koliko bi za to trebalo vremena? Može li to da postigne do sledeće utakmice sa Danskom koja je na programu u utorak?

