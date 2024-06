Tanja, međutim, nije imala dar koji je neophodan svakome ko se odluči na monaški život.

- Razmišljala sam o tome. Međutim, mora čovek da bude svestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, to je veliki dar, a ja sam bila buntovnica u mladosti. Ali, postoji nešto u kreativnom biću krajnje neposlušno. Veliki je poziv od Boga, i to je blagoslov veliki za one koji su pozvani da idu u monaštvo. Ja nisam. Meni Bog to nije dao. Dao mi je darove razne, za prijateljstvo, za borbu, za umetnost, dao mi je snagu lava, ali za poslušanje nije, rekla je Tanja pre nekoliko godina za „Gloriju“.

Podsetimo, Tanja je u braku sa rediteljem Dejanom Karaklajićem dobila ćerku Lanu i sina Đorđa, a onda otkrila da li je na njih prenela posvećenost religiji.

Tanjina ćerka krenula je majčinim stopama, te često možemo da je vidimo na malim ekranima. S druge strane, sin Đorđe je završio Fakultet političkih nauka, a godinama živi u Americi.

