Petar Božović je jedan od omiljenih domaćih glumaca. Danas slavi 76. rođendan. Iako ne voli previše da priča o svom privatnom životu, pre izvesnog vremena je u jednom intervjuu prvi put otkrio detalje o sebi za koje je malo ko znao.

- Živeo sam u Zemunu dok mi majka nije umrla, a to se desilo brzo, tako da se majke skoro i ne sećam. Moj otac, nezadovoljan uslovima u nemačkom logoru, nastavio je da robija i na Golom otoku. Tako brat i ja ostadosmo u domu za ratnu siročad na Senjaku. U posete su mi dolazili baba, tetke i ujaci dok me nisu prihvatili, pa sam neko vreme bio u kolektivnom stanu. Onda su i ujaci otišli na Goli otok, a ja ponovo u dom dok me moja baba, tetka Vida Vlahović nije uzela i odvela u Kolašin. Moj brat je ostao u sirotištu i mislim da mi nikad nije oprostio, kao da sam ja bio kriv što sam izabran - ispričao je Božović u emisiji "Balkanska ulica".

Sa nepunih četrnaest godina ponovo je došao u Beograd, kod oca koji je u međuvremenu odslužio svoj politički greh i oženio se po drugi put. Međutim, nije se Petar baš najbolje tu snašao, a i sa fakultetom je bilo, kako ponekad veli, "povuci-potegni". Foto: Petar Milošević

Da bi udovoljio ocu upisao je prava. NJegovu ranu mladost obeležilo je i to što je posle nekih ličnih lomova odbegao u Pariz ne znajući ni kud zapravo ide, ni šta će da radi. Posle lutanja i spolja i iznutra, kaže, vratio se odlučan da završi ako treba i tri fakulteta, te je na Filološkom upisao italijanski i španski, apsolvirao, a potom se obreo i na Akademiji dramskih umetnosti.

Međutim, jedna tragedija je promenila sve i od nje se nikad nije oporavio.

- Moja prva ljubav iz gimnazije, koja se nastavila i na fakultetu, poginula je. Mira Pešić. Bila je divna devojka. Išla je paralelno i u gimnaziju i u baletsku školu. Bilo je strašno preživeti njenu smrt. Čak mi je i sećanje teško. Kasnije sam je često sanjao, pa i dan-danas... Kada se probudim, kao da je živa... pa se čudim što je nema tu pored – rekao je Petar.

Petar Božović ističe da je posle toga otišao u Pariz i gde je pokušao da pronađe utehu. Foto: V. Danilov

Slavni glumac se osvrnuo i na glasine da je preoteo ljubav Orsonu Velsu.

- Oženio sam se glumicom Marinom Koljubajevom. To je bila ljubav iz predstave “Sladostrasnici Karamazovi” našeg profesora Predgraga Bajčetića u Ateljeu 212. Brak sa Marinom se završio jer nije htela da rodi drugo dete. Abortirala je. A ja sam hteo veliku porodicu. To su jednostavno bile dve koncepcije. Nažalost, tako je bilo.

- Nisam preoteo Olgu Palinkaš Orsonu Velsu, pusti me toga! Nikada nikoga ni od koga nisam preotimao. Bio sam sa Olgom jedno deset godina, živeli smo u Los Anđelesu, Beogradu, Zagrebu... Onda je došao rat, a ljubavi za vreme rata uspevaju samo u lošim američkim filmovima – rekao je svojevremeno glumac za Blic.

