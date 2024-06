Miloš Biković glumio je u seriji "Stižu dolari" sa Gagijem Jovanovićem, koji mu je u pomenutom ostvarenju igrao oca.

Foto: ATA images / R.Z.

Biković je otkrio kako je izgledao njegov prvi susret sa Gagijem Jovanovićem.

- Pozvao me je na fiksni telefon Bane, vođa snimatelja i rekao mi: "Sine, imam neku ulogu za tebe". Ništa ga nisam razumeo, mislio sam da me neko zeza. Izašao sam sa drugom da vozimo bicikl i rekoh: "Hajde da svratimo na tu adresu što mi je Bane rekao da vidim o čemu se radi". Izašao je Dragan Jovanović, pogledao me i šaljivo rekao: "Pa dobar je, moraćemo samo malo nos da mu polomimo da bi ličio na mene". Tada sam shvatio da nije u pitanju nikakva šala i da sam zaista dobio ulogu u toj seriji - ispričao je Miloš. Foto: ATA images

Miloš Biković je svojevremeno pričao da je za angažman u seriji "Stižu dolari" dobio je najmanji honorar ikada.

- Najmanji honorar dobio sam za ulogu u seriji "Stižu dolari". Dobijao sam 40 evra za snimajući dan, toliko sada dobijaju statisti. Imao sam 10-15 snimajućih dana godišnje. Skupljao sam taj novac i išao na letovanje - ispričao je glumac.

