Ipak, da nije bilo njegove porodice, koja mu je bila jedina podrška na početku teniske karijere, danas verovatno ne bi bio tu gde jeste.

Veliki uticaj na Novaka tokom čitavog života i teniske karijere imao je njegov otac, Srđan Đoković.

O Srđanu se već dosta toga zna, ali je malo poznato da je i sam bio izuzetno uspešan sportista.

Naime, Đoković senior se profesionalno bavio skijanjem, a kasnije je radio i kao ski instruktor na Kopaoniku. Foto: Profimedia

Srđan je svoju kasniju suprugu, i Novakovu majku, Dijanu upoznao upravo dok je bio ski instruktor.

- Došla je da skija i prijavi se za instruktora skijanja, a na kraju je ostala sama. Video sam je u plavom kombinezonu, primetio njenu figuru. Nisam uspeo da je zavedem u početku, trebalo mi je nekoliko dana ubeđivanja, ali na kraju sam uspeo - rekao je jednom prilikom Srđan Đoković.

Kopaonik je veoma poseban za porodicu Đoković, jer je ova planinska lepotica i mesto na kojem je Novak krenuo da se bavi tenisom, a tu je i upoznao čuvenu Jelenu Genčić koja je imala nemerljiv uticaj na njegovu karijeru.

- Radila sam sa decom na terenima i videla dečaka koji visi na ogradi oko terena i posmatra šta radimo. Bila su tri terena jedan do drugog i ja sam primetila da dečak kruži i sluša šta objašnjavam igračima. Na kraju sam mu prišla i pitala ga da li zna koji je sport u pitanju, a on mi je rekao da je to tenis. Kazao mi je i da je već držao reket u rukama. Zapitala sam ga da li bi želeo da nam se pridruži, na šta je on odgovorio: 'Čekao sam da me to pitate.' Izašli smo na teren i radili, i istog dana sam shvatila da je rođen za tenis. Zatražila sam da me upozna sa svojim roditeljima. Mislila sam da su oni gosti na Kopaoniku, a ne da tu žive. Đokovići su sportska porodica. Novakov otac i majka su skijaši i oni su na Kopaoniku otvorili palačinkarnicu tako da su mogli da budu na planini tokom zime i dva letnja meseca da bi skijali i trenirali. Rekla sam im da posle Monike Seleš nisam uočila nijednog igrača kao što je njihov sin i da mislim da će on sa 17 godina biti među prvih pet u svetu. Bili su začuđeni mojim tvrdnjama, a sada kad razmislim, mora da su mislili i da nisam normalna. Naime, Srđan raspitao se kod novinara koji su bili na Kopaoniku ko sam ja i kada su mu oni kazali da sam stvorila Moniku Seleš, porodica mi je poverovala - rekla je Jelena Genčić svojevremeno za Vreme. Foto: ATA images