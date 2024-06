Takva je priča Amerikanke Jane Fraj koja se sa 22 godine udala za čoveka svog života sa kojim je imala velike planove. Međutim, usledile su vesti koje su ih šokirale. NJenom suprugu dijagnostifikovan je rak testista. Nakon toga počela je surova borba sa dijagnozama, terapije i emotivni rolerkosteri.

- Nismo mogli da planiramo našu budućnost, sve se promenilo preko noći. Kako možete da razmišljate o bilo čemu drugom kao novopečeni par, kada se suočavate sa bolešću poput raka - ispričala je Jana u ispovesti za NJujork post.

Kako je dalje ispričala, njen suprug se veoma loše borio sa saznanjem da ima rak. U svom negativnom razmišljanju bio je non stop, pitao se zbog čega se to njemu dešava i potpuno je psihički klonuo.

- LJudi reaguju na jedan od dva načina na teške bolesti, viđala sam to iznova i iznova. Moj muž je pripadao prvom tipu, davio se u samosažaljenju. Druga grupa su ljudi koji su zabrinuti i za sve oko sebe. Bili smo kod različitih lekara. Niko od njih mi nikada nije ponudio pomoć - ispričala je Jana.

Pored svih terapija koje je primao, bolest se uporno vraćala i borba je bila sve teža i teža.

- Nadala sam se najboljem ishodu, ali su godine prolazile, a ja sam počela da gubim nadu. Prošlo je pet godina od svih tih tretmana i dinamika u našoj vezi je počela da se menja. Tek te pete godine sam počela da razmišljam o odlasku. Osećala sam se kao da ne mogu ništa da mu kažem. Kada neko umire pored vas, osećate se kao da ne možete da pričate o sopstvenoj dobrobiti jer se to odmah upoređuje sa njegovom patnjom - ispričala je Jana.

Jedan potez naveo je da donese drastičnu odluku koja joj je zauvek promenila život. Kako je ispričala, kada je porodični prijatelj izvršio samoubistvo tada se i u njoj nešto prelomilo. Shvatila je da ne želi da živi na ovakav način i ostavila supruga koji je maltene bio na samrti.

- Bila je to moja prva sahrana i bilo je veoma šokantno. U mom umu u to vreme, samoubistvo je postala opcija, iako mi nikada ranije to nije palo na pamet. U toliko sam lošem stanju bila. Postalo mi je jasno da ću verovatno umreti, ako se ne spasim. NJegov glavni fokus bio je na njemu samom. Zbog razvoda je prema sebi osećao još više samosažaljenja. Ne mogu da kažem da je bio pun razumevanja zbog razvoda, ali je mnogo gora bila reakcija okoline, takvu nisam očekivala. LJudi su mi slali užasne poruke, a porodica mog muža bila je razočarana. Bili su tužni i prosto su želeli da nekoga okrive za sve što se dogodilo – pričala je Jana.

Kada su okončali brak, njihovi putevi su se potpuno razišli, nisu imali nikakvu komunikaciju, niti su znali bilo šta jedno o drugom. On se ponovo oženio, ali je dve godine kasnije preminuo.

- Saznala sam da je umro putem Fejsbuka. NJegov prijatelj je podelio sliku sa njim i napisao: “Počivaj u miru”. Prvo sam pomislila da je to šala, da bi me neko nazvao i rekao to. Ali me niko nije pozvao - ispričala je Jana koja se posle ovih nemilih događaja preselila u Singapur i ponovo udala.

U međuvremenu je izgradila karijeru kao motivacioni govorinik i stekla veliku popularnost. Kako je objasnila, nikada nije zažalila što se razvela od muža na samrti.

