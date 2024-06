Voditeljka i glumac nikada nisu javno govorili loše jedno o drugom niti su iznosili "prljav veš" svog braka u javnost, nego su, štaviše, ostali u prijateljskim odnosima.

Nataša i Srđan zajedničkim snagama odgajaju sina, a nije im čak ni strano da se zajedno okupe, te da sa sobom povedu i sadašnje partnere. Foto: Jutjub printskrin/RTS Tako stoje stvari - Zvanični kanal

Fotografija na kojoj su nekadašnji supružnici u društvu sina i partnera izazvala je lavinu oduševljenih komentara pre izvesnog vremena na društvenim mrežama, a može se primetiti i da je Srđanova partnerka veoma atraktivna brineta, dok je Nataša u međuvremenu, kako se pisalo, prekinula vezu sa gospodinom sa slike.

Naime, nakon razvoda Srđan je pre nekoliko godina u iskrenom intervjuu za "Blic" progovorio i o sinu.

- Deci treba sve objasniti vrlo iskreno, direktno, vrlo otvoreno, na njima prihvatljiv način. Ono što gajim kao jednu od najvažnijih stvari između sina i mene jeste veliko poverenje. I ako me nešto pita, sigurno da ga neću lagati. Samo gledam da mu predstavim sve iskreno i u onom trenutku kada je to njemu potrebno. I da ga ne izneverim u tome, da ga ne foliram - pričao je za "Blic" Timarov. Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Iako su davno stavili tačku na svoj brak, nekadašnji supružnici su u sjajnim odnosima, a za to je možda najviše zaslužan njihov sin Lazar u čije vaspitanje su podjednako uključeni, ali ih vezuje i najveća trauma u životu.

Naime, prilikom gostovanja u emisiji "RTS Ordinacija" glumac je ispričao o čemu je reč:

- Sada me vraćate u traumu koja je veoma velika. To je najveća trauma u mom životu. Ja sve mogu da trpim osim onoga što se deci dešava, drugo mi nije bitno. To se desilo 2012. godine. Kažu da je u tim situacijama potrebno roditelje smiriti, ali to nije lako. Ja se nisam smirivao pola godine posle toga - počeo je Timarov.

- Pao je tako da ni usnu nije ogrebao, možda malo nos, ali je pao na asfalt i o njega izvadio oba keca sa sve korenom. Zvala me je žena i rekla: “Silazi odmah!“ Bio je 4. septembar. Svi roditelji i sva deca su se okupili oko njega na igralištu, samo ja od njih nisam video šta se dešava. Te tri sekunde koliko sam trčao do tog mesta neću zaboraviti nikad u životu - rekao je glumac. - Ugledao sam ga u krvi do kolena i Natašu sa ispruženom rukom koja se tresla i dva zuba u njoj. On je tada imao tri godine. Ja sam odmah krenuo, nisam ni znao gde vozim. U tom slučaju smo nas dvoje, svesno ili nesvesno, nekako instinktivno sve radili kako treba. Odmah smo pozvali stomatologa, koji je naš prijatelj, da nas uputi gde da idemo i šta da radimo. Tu kreće utešni deo jer su nam doktori rekli da je bolje što ih je izbio iz vilice, nego da ih je nabio u nju - zaključio je Timarov.

.- Moj sin je, kao i mnogi dečaci, voleo da gura kamiončiće i autiće, od najmanjeg do najvećeg, da se saginje i da ih gura po kući ili bilo kojoj drugoj ravnoj površini napolju. Tog dana je gurao kamiončić po najravnijoj površini, po asfaltu, ali je zapeo za nešto i pao preko njega - prisećao se Srđan.

- Pao je tako da ni usnu nije ogrebao, možda malo nos, ali je pao na asfalt i o njega izvadio oba keca sa sve korenom. Zvala me je žena i rekla: “Silazi odmah!“ Bio je 4. septembar. Svi roditelji i sva deca su se okupili oko njega na igralištu, samo ja od njih nisam video šta se dešava. Te tri sekunde koliko sam trčao do tog mesta neću zaboraviti nikad u životu - rekao je glumac. Foto: D. Milovanović

- Ugledao sam ga u krvi do kolena i Natašu sa ispruženom rukom koja se tresla i dva zuba u njoj. On je tada imao tri godine. Ja sam odmah krenuo, nisam ni znao gde vozim. U tom slučaju smo nas dvoje, svesno ili nesvesno, nekako instinktivno sve radili kako treba. Odmah smo pozvali stomatologa, koji je naš prijatelj, da nas uputi gde da idemo i šta da radimo. Tu kreće utešni deo jer su nam doktori rekli da je bolje što ih je izbio iz vilice, nego da ih je nabio u nju - zaključio je Timarov.

BONUS VIDEO: