Glumica Mira Banjac godinama je prisutna na javnoj sceni, ali mnogi detalji iz njenog privatnog života nisu poznati javnosti.

Iako danas uživa u produktima svog višedecnijskog rada, Mira je sedamdesetih godina imala problem sa zelenašima kojima je dugovala ogromnu količinu novca. Foto: ATA images

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da dignem ruku na sebe. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više, i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole - rekla je, pa dodala:

- U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže da hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz istoimene serije, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila - ispričala je glumica svojevremeno.

