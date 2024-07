Manojlović je po danu snimanja od produkcije uzimao 2.000 evra, pa je tu cenu podigao za 50 odsto, što znači da cena rada na nekom njegovom novom projektu iznosi 3.000 evra.

Foto: ATA images

- Miki Manojlović već godinama uzima najviše para za filmove i serije. Osim što je jedno od najvećih imena srpske kinematografije, cenu mu diže i to što ne prihvata olako svaku ulogu koja mu se ponudi. Zbog toga su producenti i reditelji koji odluče da ga angažuju za neki projekat unapred znali da će morati da ga plate 2.000 evra po danu. Ipak, kako je sve poskupelo, i Miki je rešio da podigne svoju cenu, i to za 50 odsto. Iako je to ozbiljna suma za naše uslove, većina njih prihvata njegove zahteve jer znaju da su projekti sa Manojlovićem predodređeni za uspeh - izjavio je izvor. Foto: V. Danilov

Pored njega na listi najplaćenijih glumaca nalazi se i Aleksandar Berček koji za dan snimanja dobiju po 2.000 evra.

Zatim, među najplaćenijima je i mladi glumac Miloš Biković, koji je, zahvaljujući ulozi Aleksandra Tirnanića Tirketa u "Montevideu", a zatim i Maraša u "Južnom vetru", postao velika zvezda!

- Što se tiče Bikovića i njegovog honorara, to zavisi od dosta faktora. Jedan od njih je i da li je on ovde samo glumac ili je i producent nekog projekta. Kada je angažovan kao glumac, Miloš ima honorar od 2.000 evra dnevno. Ipak, pošto je sve donedavno bio jedan od najangažovanijih glumaca u Rusiji, tamo je zarađivao 5.000 evra po danu. Toliko je, kako navode izvori, dobio za film "Sluga", koji je najgledaniji u istoriji ruske kinematografije. Foto: ATA images

Bračni par, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, Miloš Timotijević i Raša Bukvić imaju honorare od 1.500 evra po danu.

Jedna od najcenjenijih glumica Mirjana Karanović plaćena je 1.500 evra po danu, dok njena koleginica Milica Milša, koja u seriji "Igra sudbine" za glavnu ulogu koju tumači u seriji ''Igra sudbine'' dobija 450 evra po snimanju '' . Tako je ona zahvaljujući ulozi Ade Kanački postala najzaposlenija glumica u Srbiji u poslednje tri godine, koliko traje trenutno najpopularnija telenovela. Do sada je snimila 586 epizoda, a čeka je još posla, jer će serija imati više od 800 epizoda.

(Kurir)

