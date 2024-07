Kako je sama izjavila imala je problema sa Sašom Popovićem i Lepom Brenom, a sada se dotakla i Žike Jakšića.

- Kakvo mišljenje imaš o Žiki Jakšiću? - pitao ju je voditelj, a Milena je odgovorila:

- Pa, ne tako lepo - i objasnila: - Prema meni je ispao nečovek. Nečovek je ispao prema meni, umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da omalovaži moje dostojanstvo. Pa mislim da mu se vratilo, ništa više - istakla je, pa dodala da je Žikine izjave nisu povredile. Foto: Z. Jovanović Mačak

- Ni ne mogu da me povrede, iznervirao me je, a povredila me je poslovna izdaja od cele produkcije Granda - izjavila je za Hajp televiziju Milena Ćeranić, koju je publika upoznala u "Zvezdama Granda".

Potom je učestvovala u rijalitiju "Farma", a kakva iskustva je ponela iz jednog i drugog, otkrila je za domaće medije:

Foto: ATA images

- Jako sam ponosna na svoj segment života u "Zvezdama Granda", iako su me odbacili. Kao neko kučence koje majka odbaci, ne zato što nisam valjala nego zato što sam bila svoja. Izborila sam se tek za svoje mesto posle "Farme". Tek sam skoro počela da pričam o "Farmi", i šta se tamo zapravo desilo jer sam doživela veliku torturu. Današnji klinci ne znaju kako je to biti linčovan. Tad nisam mogla da pričam u intervjuu, nisam ni imala mogućnosti da kažem šta sam želela, a danas imamo društvene mreže gde svako može da izrazi svoje mišljenje, što je velika prednost sadašnjice. To je velika stvar za nekoga ko je tad imao samo 23 godine. Jako je bilo teško izboriti se sa svim tim kretenima. Od porodice sam imala neizmernu ljubav i podršku, ja sam dete koje je imalo sve i želela bih svakom detu tako nešto - ispričala je Milena.

