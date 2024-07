Kristina i Sem upoznali su se dok su oboje bili na odmoru na Kubi sa prijateljima i porodicom, nakon što su se sreli u jednom baru. Bila je to, kako kažu, "ljubav na prvi pogled" te su posle samo nedelju dana poznanstva odlučili da će se zajedno preseliti u Afriku.

Sada su zajedno već sedam godina, a na društvenim mrežama redovno dele detalje iz svog svakodnevnog života. Nažalost, često su na meti rasističkih komentara punih mržnje. Neki ih optužuju i da nisu par, već da sve glumataju za potrebe društvenih mreža. Drugi pak pretpostavljaju da je Kristina njegova advokatica ili da je Sem Kristinin turistički vodič jer često putuju.

- Šetali smo zajedno, držali naše dokumente u rukama, a neko je počeo da me ispituje jesam li Semova advokatica. Takođe su njega znali da pitaju da li je moj turistički vodič. I osoblje restorana prema se ponekad ponaša drugačije - više me uvažavaju, postavljaju mi više pitanja i češće me gledaju u oči, dok u Sema gledaju neprijateljski ili pak nepristojno bulje u njega - ispričala je Kristina za britanske medije.

A negativni komentari ispod njihovih zajedničkih objava na društvenim mrežama samo se nižu.

"On je s tobom samo zbog novca", "Kako ga uopšte vidiš noću", "Mora da joj uzima brdo love", "Ovo je ono kad kažu da je ljubav slepa", "Ja tu vidim samo devojku i njenu senku", "Treća noga, to je ono što nju privlači", "Ne znam šta joj se sviđa na njemu, odgovor je sigurno u gaćama", glasili su samo neki od grubih i neumesnih šala koje im ljudi pišu, no, srećom, Kristina i Sem se ne obaziru previše na njih.

- LJudi koji nas vređaju na društvenim mrežama, mislim da oni samo žele pažnju. Mi svakako ne gubimo glavu zbog toga kako se drugi ljudi odnose prema nama i našem odnosu. Sem i ja imamo čvrstu vezu koju nam niko ne može uništiti. Kada upoznate onog pravog, ništa drugo nije važno - ispričala je Kristina.

Ovaj par stoga je odlučio da sve kritike i osude pretvori u zabavu - pa sada svakodnevno snimaju video klipove za TikTok kojima zapravo odgovaraju na uvrede pratilaca. Žive zajedno u glavnom gradu Ugande, Kampali, što je ujedno i Semov rodni grad. NJemu je otac iz Ugande, a majka iz Sudana, te ima još tri brata i tri sestre.

- Puno toga dogodilo se odjednom. Bila sam nervozna jer sam napuštala svoju porodicu i selila se u potpuno drugačiju zemlju. Ali bila sam i uzbuđena jer započinje novo poglavlje mog života sa Semom, jer sam od prvog trenutka kad sam ga videla u tom baru znala da je to ljubav na prvi pogled. Semova i moja porodica nisu nas osuđivali. Videli su da smo srećni i da se volimo, a to je jedino važno. LJubav nema boju. Moji roditelji žele najbolje za nas i videli su dobrotu u Semu, to nam je olakšalo stvari - ispričala je zaljubljena Kristina, koja će svome voljenom Semu uskoro reći i sudbonosno "da". Posle venčanja, nemaju nameru da se sele iz Afrike, baš naprotiv - žele da osnuju školu u njihovom mestu.

- Ostaćemo ovde jer smo ovde pronašli svoj mir. Sve je ovde lako i ljudi su ljubazni. Kristinu tretiraju kao kraljicu gde god da ode. Radi se o tome da Afrikanci vole sve ljude - objasnio je Sem, prenosi Need To Know.

