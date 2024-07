Glumac se nedavno prisetio uloge izdajnika na filmskom platnu, kao i reakcije svog oca kome je po Vojinim rečima uloga Vuka Brankovića bila sumnjičava.

Foto: D. Milovanović

U tom trenutku glumac je bio u slabijoj finansiskoj situaciji, a njegov otac je na lik Vuka Brankovića rekao sledeće:

- Vozio sam oca na aerodrom, on je putovao za Crnu Goru. Tamo smo pravili neku vikendicu i onda je uvek nedostajalo para. Rekao sam mu dok smo se vozili: "Evo biće para, sad treba da radim divan jedan film po scenariju LJube Simovića, "Boj na Kosovu", povodom 600 godina bitke..." A on puši i pita me: "A šta igraš ti?", "Igram Vuka Brankovića". I on ućuta. I ćuti i samo puši. I vadi drugu cigaretu i vari, a ja ćutim i vozim ga... I negde ispred skretanja za aerodrom on mi kaže: "Mada, istorijski nikada nije dokazano da je Vuk Branković bio izdajnik" - ispričao je Brajović u jednoj TV emisiji. Foto: reprint TV Novosti

''Boj na Kosovu'' je snimljen kako bi se obeležila 600. godišnjica kosovske bitke. Film smo zapamtili po greškama, replikama ali i muzici koja je prisutna u filmu.

Ako ste barem jednom pogledali film sigurno ste zapazili pojanje koje se u nekoliko navrata čuje u filmu. Najizraženije je pred samu bitku kada se obe vojske pripremaju za napad. Foto: Jutjub printskrin/Centar film

Reč je o našem čuvenom slikaru i pojcu Dragoslavu Pavlu Aksentijeviću. Aksentijević poje po transkripcijama neumskih zapisa od 12. do 18. veka i po sopstvenim zapisima oslanjajući se na živo usmeno predanje. Nastupa uz bruj (ison) manjeg muškog vokalnog sastava (do 5 članova).

