Šezdesetšestogodišnja zvezda podelila je fotografiju na svom Instagram profilu, na kojoj pozira u crvenom čipkastom donjem rublju i to 32 godine nakon što se proslavila glumeći seksi ubicu Ketrin Tramel.

- Nisko... vaša - kratko je napisala u opisu fotografije, koja je za samo 12 sati zaradila više od 131 hiljade lajkova.

Ovoga puta kultna scena policijskog ispitivanja ipak nije uključivala i Majkla Daglasa. U nezaboravnoj sceni, dok su je policajci bombardovali pitanjima, Ketrin im je odvukla pažnju prekrštajući svoje vitke noge, i ostavljajući muškarce zbunjenima jer je jasno da nema donje rublje. Scena je u to vreme bila vrlo kontroverzna, ali i danas važi za jednu od pamtljivijih u istoriji filma. Foto: Profimedia

Iako ju je ta legendarna scena proslavila, glumica nominovana za Oskara u svojim je memoarima "The Beauty of Living Twice" pisala kako je besno ošamarila reditelja Pola Verhovena i napustila pretpremijeru erotskog trilera nakon što je shvatila da su njegova uveravanja da se ta scena neće pojaviti na ekranu bila laž i da je publika mogla, kako je rekla, "da joj vidi apsolutno sve do Nebraske."

Verhoven je pak, s druge strane, oštro odbacio njene tvrdnje. "Svaka glumica zna šta će se videti na ekranu ako je zamolite da se skine u donje rublje i pokaže ga pred kamerom", komentarisao je.

Podsetimo, Stoun je nedavno priznala da je izgubila svu svoju ušteđevinu u iznosu od 18 miliona dolara nakon moždanog udara, a kada se oporavila, shvatila je da je sav iznos s njenog računa u banci bio prebačen na druge.

BONUS VIDEO: