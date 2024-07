Poznato je da Luka obožava ovu pesmu da je često pušta na pripremama za NBA utakmice, a spot je na svom nalogu, koji prati gotovo 28 miliona ljudi podelio i najbolji košarkaš svih vremena - legendarni Majkl DŽordan, a Vera Marović sluša se širom planete.

Pevačica je istakla da joj je drago što je Luka odabrao baš njenu pesmu za snimanje reklame. Foto: ATA images

Vera je rekla da su je kontaktirali iz pravnog tima firme koja reklamira patike, a i kompoztora koji je tvorac ove pesme:

- To se sve sinoć dogodilo. Ranije je Luka Dončić uz svaku trojku puštao "Miki Milane", a pošto sad reklamira patike poželeo da bude ta pesma uz to. Devojka se javila kompozitoru Neši Aleksiću, iako su mu predložili da bude samo deo pesme, Luka je insistirao da bude cela numera. Samo mogu da kažem da bi to svako poželeo. Pa on ima samo 28 miliona fanova koji to prate, zvali su me iz Švajcarske, Nemačke, ma iz celog sveta i eks Jugoslavije. Pošto mnogo volim sport i pratim sve, između ostalog pratila sam i Dončića kao i Novaka, Divca, Jokića i našu Španovićku i Jelenu Janković i Anu Ivanović, čak i Moniku Seleš i Bobu Živojinovića. I fudbal i streljaštvo, vaterpolo i nema šta ne volim da ne ređam velikane i naravno Luku koji je zaista oduševio jer se pronašao u toj pesmi naš veliki Srbin sa Kosova. Prava su legalno tražili i dobili i jako mi je drago.

