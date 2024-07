Majka Željka Joksimovića, Vesna, uživa u letovanju na prelepom mestu, daleko od gradske vreve. Iako njen sin Željko živi u luksuzu, Vesna bira mirniji život.

Ove godine, Vesna Joksimović je odlučila da letuje u Grčkoj. Podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama nekoliko kadrova sa tirkiznog mora, koje izgleda kao raj na zemlji.

Osim sunčanja i kupanja, Vesna nije propustila ni vožnju jahtom. Kratak snimak na njenom Instagram profilu pokazuje koliko je uživala daleko od užarene Srbije.

Pronašao CD u Jovaninim kolima

Kako je Željko jednom prilikom otkrio, ljubavi između njega i supruge Jovane Joksimović presudila je upravo njegova muzika.

Na početku njihovog zabavljanja Jovana ga je provozala, a ono što se tada dogodilo Željko prepričava kao anegdotu.

- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred. Kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojim ništa ne piše, i vidim moj CD! Kažem: "Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene!" I to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - rekao je Željko.

(Blic)

