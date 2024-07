Okej, O.K. ili OK, je reč koja potiče iz angloameričkog engleskog jezika. NJeno preneseno značenje je da je sve u redu. Izraz se smatra jednim od najpopularnijih na svetu, a koristi se u mnogim jezicima, uključujući i srpski.

Poreklo ove reči nije sasvim poznato. Postoji veliki broj manje ili više uverljivih teorija. Gestikulacija reči OK prstima se iskazuje tako što palac i kažiprst formiraju krug. Međutim, u raznim svetskim regijama se znak različito tumači. U Južnoj Americi ovaj gest može imati uvredljiv ili vulgaran značaj. Foto: Profimedia

Prvo poznato pismeno korišćenje reči OK se dogodilo u "Boston morning postu" 23. marta 1839. u rečenici: "He...would have the "contribution box", et ceteras, o.k. – all correct – and cause the corks to fly, like sparks, upward."

Razlog da se "all correct" ne piše skraćenicom AC nego OK potiče iz mode tih godina. Namerno pravopisno netačno napisane skraćenice "oll korekt", kao i KY za "no use" (know yuse) - nema svrhe.

Nastanak skraćenice nije tačno poznat. Sve interpretacije prvo moraju uzeti u obzir dokaze iz 1839. Postoje nekoliko teorija šta skraćenica OK znači.

Prva je vezana za severonameričke vojnike kojima je OK služilo kao skraćenica za "Known order", rutinsku potvrdu za određenu naredbu. Drugo objašnjenje takođe dolazi iz područja vojske. Prema tom tumačenju OK stoji za "zero (0) killed" (nula ubijenih). Foto: Profimedia

Jedna interpretacija se vezuje za vreme dolaska doseljenika, kada je usled nedostataka pravopisnih veština nastala skraćenica OK. Kada su carinici pitali ljude da li je prtljag u redu, odgovarali bi sa all clear (oll klear), odnosno skraćenicom OK.

Jedan odgovor na pitanje o poreklu dolazi iz zapadne Afrike, prema kome su robovi doneli u Ameriku taj izraz. Ova pretpostavka se temelji na rezultatima istraživanja Dejvida Dalbija, koji je otkrio da u zapadnoafričkim jeziku Wolof postoji reč "woukay", što znači dobar.

Mogućnost postoji i da OK stoji za skraćenicu "by Order of the King", ili na srpskom "po naređenju kralja".

BONUS VIDEO: