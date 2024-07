Bivši dečko Cece Ražnatović, Bogdan Srejović, i nekadašnja misica i zadrugarka Jovana LJubisavljević stali su na ludi kamen.

Jovana je slike sa venčanja objavila na svom Instagram profilu, a novopečeni mladenci pucaju od sreće.

- I biće dvoje jedno telo. Volim te - napisala je Jovana uz niz fotogarfija sa Bogdanom.

Kako mediji prenose, Jovana je blagoslovenom stanju i par očekuje prinovu.

Jovana je, kako navodi izvor, u trećem mesecu trudnoće, a budući roditelji ne mogu da sakriju sreću zbog dolaska prinove.

- Presrećni su, Jovana je zakoračila u treći mesec i do četvrtog meseca ne želi da to deli sa fanovima, ali to im je bila želja, ona je stalno ponavljala da želi da ostvari u ulozi majke. govori za Republiku izvor blizak paru.

Podstimo, par se venčao u manastiru Gračanica.

BONUS VIDEO: