Žena čije evrovizijske komentare obožavamo, kako je više puta isticala, ne čita šta se o njoj piše po novinama jer joj je bitno šta njeni najbliži znaju, sve ostalo je nevažno.

Duška Vučinić je decenijama jedan od najpoznatijih novinara Javnog servisa, a o njenom privatnom životu ne znamo mnogo. Foto: B. Danilov

Duška Vučinić ljubav je pronašla kraj partnera Čede sa kojim godinama gaji skladan odnos pun razumevanja. Koliko je poznato, ona je dvaput bila u braku.

- Oba supruga upoznala sam na Trećem kanalu. Prvi put sam se udala sa 24 godine. Brak je potrajao tri i po godine, a ubrzo sam se i drugi put udala. Za Srđana, sa kojim sam dobila sina Aleksu.

Voditeljka je jednom prilikom otkrila da njen sin završava pilotsku akademiju, a na Instagramu je svojevremeno podelila njihov selfi.

S bivšim supruzima neguje prijateljske odnose

- Obojica muževa su mi danas beskrajno bliski prijatelji. Velika su mi podrška, kao i ja njima. Ponosna sam što sam odnegovala takav odnos - kazala je novinarka.

"Ne čitam i ne pratim šta se o meni piše"

Ona se ne opterećuje time šta mediji pišu o njoj, iako joj nije prijatno da se piše o njenoj privatnosti.

- Ne čitam i ne pratim šta se o meni piše, ali mi bliski ljudi uz osmeh ponešto prenesu. Ima tu raznih duhovitih komentara i slika, i to je potpuno u redu, meni je to simpatično. Naravno da nije prijatno kada vam kopaju po privatnom životu, ali ove godine toga nije bilo. U jednom trenutku pomislila sam da sam bila predosadna, ali sam se prisetila nekih komentara i shvatila da ipak nisam - ispričala je Duška Vučinić svojevremeno za "Hello".

