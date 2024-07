Naime, u želji da producira filmove, glumac je 2008. godine, ušao u producentske vode, te je krenuo da se zadužuje. Imao je obećanje bitnih ljudi iz sveta kulture da će mu svi troškovi biti refundirani stoga je sebi dao oduška i nije postavljao pitanje novca. Tek kada je sve stiglo na naplatu, a oni koji su finansijsku potporu obećavali nestali, glumac se uhvatio za glavu. Ipak, tvrdi da se samo oko jednog kaje.

Foto: V. Danilov

- Nikada se nisam pokajao što sam producirao filmove. Oni me svojim kvalitetom kvalifikuju da nastavim da se bavim temama koje su me odabrale. Kajem se što sam verovao ljudima koji su mi obećali pomoć i onda me ostavili u ogromnim fnansijskim problemima. Filmsku produkciju sam napustio zato što sam teško dolazio do novca, a lako ga trošio. Nisam nikome nikada smanjio honorar koji je bio ugovoren, a nisam dobijao obećane pare. Jednostavno, upao sam u provaliju. I dalje srećem one kojima sam ostao dužan, loše mi je zbog toga, ali me uteše time što se ne ljute na mene. Izgleda da shvataju da nisam uzeo sebi i da ih nisam prevario. Dugove im vraćam od honorara i kao promoter jednog proizvoda. Propast na jednom planu shvatio sam kao priliku da mnogo više uspem i radim na drugom planu i da tu nađem neki balans, ravnotežu i smisao života. Da ispravim sve gde sam pogrešio, s druge strane, mislim da je mnogo bolje biti prevaren nego prevariti - rekao je Tika, kojem je u najtežem životnom razdoblju puno pomogla podrška ćerki Milene Hane i Sofije Nađe. Foto: V. Danilov

- Ono što je neosporno jeste to da mi one svojom prirodom, radošću i ljubavlju pomažu da sačuvam optimizam i veru da sve ono što radim ipak ima smisla - izjavio je svojevremeno.

