Novak i Jelena Đoković su toliko dugo zajedno da im ni imena više ne idu jedno bez drugog " Nole i Jelena". Ove godine oni slave 19 godina ljubavi, zavoleli su se dok su još bili srednjoškolci, onda kada su sanjali da će Novak biti najbolji teniser svih vremena.

Foto: Profimedia

Jelena Đoković koja se kao devojka Novaka Đokovića prvi put pojavila u javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine.

NJihova ljubav je odolela svim izazovima i iskušenjima, pa su se u julu 2014. godine jedno drugom zakleli na večnu ljubav na Svetom Stefanu. Foto: Profimedia

Iste godine u oktobru Jelena je rodila sina Stefana u Monte Karlu, dok je tri godine kasnije njihovo porodica postala četvoročlana rođenjem ćerke Tare.

- Uvek je među nama postojao odnos obostranog poštovanja, podržavanja i obožavanja. Jelena je osoba sa kojom uvek mogu da razgovaram, bez obzira da li su u pitanju neke divne stvari ili u slučaju da mi je potrebna uteha, rame za plakanje - iskren je Novak.

- Jelena je uvek tu.

– Supruga i ja smo počeli da se zabavljamo kada sam imao 18 godina. Spojio nas je upravo tenis kojim se i ona nekada bavila. Kada je otišla na studije u Milano ja sam se otprilike u isto vreme preselio u Monako. Dva grada su blizu, pa je često dolazila. FOTO: Printskrin Instagram đokernole's profile picture đokernole

Zahvalan sam joj na svemu što je uradila kako bi naša veza opstala. Još dok je studirala upoznala me je sa jogom. Roditelji i moj prvi trener učili su me da sve stvari koje me muče stavim na papir. To mi je pomagalo, ali je s vremenom iščezlo.

– Uz Jelenu sam opet počeo to da radim i osetio sam se dobro, jer sam mogao svašta da izbacim iz sebe. Učim kako da postanem strpljiviji, da sredim misli kontrolišem se, da oslobodim za kvalitetno vreme sa porodicom, jer oni su mi prioritet – rekao je jednom Nole.

