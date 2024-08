U seriji "Srećni ljudi", jednoj od naših kultnih TV serija, glumice Eva Ras i Žiža Stojanović godinama su delile kadar. Bile su komšinice na kultnom Ranču prokletih, a van kamera se nisu simpatisale.

Foto: ATA images

Evi je 1992. godine umrla ćerka, na studijama u Parizu, a nekoliko godina kasnije ponuđena joj je uloga u seriji "Srećni ljudi". Žiža se tom prilikom navodno usprotivila njenom angažmanu. Foto: Jutjub printskrin

Eva Ras je, gostujući u jednoj emisiji, komentarisala koleginicu koja se u tom periodu takmičila u rijalitiju Zadruga na Pink televiziji.

- Ja nju celog života izbegavam, ne znam šta joj je trebalo da me uzme u usta. Očigledno da je ona toliko samoživa i da joj nije palo da ću joj vratiti za sve to što me je potkačila. Ona sad tamo roni suze i oplakuje svoju ćerku, a kada sam ja oplakivala svoju i kada sam je sahranila i kada mi je Siniša Pavić dao šansu da izađem iz te tuge, tada je Žiža tražila da me izbace iz serije "Srećni ljudi", rekla je Eva Ras i otkrila koji je bio Žižin argument da ona dobije otkaz u seriji: Foto: Printskrin Jutub/Angel Comrade

- NJoj je smetala moja tuga jer kako može jedno tužno stvorenje koje je sahranilo svoje dete od 24 godine da hoće da glumi. Nije imala saosećanja, ljudskosti niti kolegijalnosti - napomenula je Eva u emisiji "Press pretres".

