Nikola Jokić, koji je tri puta osvojio MVP titulu u NBA ligi, uz sebe ima veliku podršku u vidu porodice, a njegova supruga Natalija, sa kojom čeka drugo dete, uz njega je od srednje škole.

Nikolin veseli duh i smisao za humor, ali i šarm bili su ključni da pre više od deset godina kada je upoznao svoju sadašnju suprugu, lepu Nataliju Jokić, ranije Maćešić. NJih dvoje su se upoznali još tokom srednje škole, a on je jednom prilikom objasnio i kako se to dogodilo.

- Upoznali smo se 2013. preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - setio se on.

Nikolina supruga je oduvek planirala da krene put obrazovanja. Uprkos činjenici da je bila u dugoj vezi sa poznatim košarkašem, ona nije zapostavila studije. Natalija je u Americi diplomirala psihologiju na Metropolitan Stejt univerzitetu.

U periodu kada su započeli vezu, Nikola je igrao u Srbiji, u klubu Vojvodina Srbijagas, dok je Natalija upisala studije u Americi.

- Išao sam u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju na “Seminole State Collegeu”. I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo, ona je otputovala”, ispričao je košarkaš svojevremeno. Kada je ona otišla na školovanje u Ameriku, Nikola je poželeo da batali košarku i krene za njom. Tamo su otpočeli zajednički život i od tog trenutka Nikolina karijera kreće uzlaznom putanjom. Nikola je ubrzo potpisao za Denver, a Natalija mu je bila velika podrška i u lepim i u teškim trenucima. Venčali su se 2020. godine u rodnom gradu košarkaškog reprezentativca Srbije, Somboru. Venčanje je bilo zatvoreno za javnost i samo odabrane zvanice mogle su da prisustvuju crkvenom venčanju. U septembru 2021. dobili su ćerku kojoj su dali ime Ognjena, što bi u prevodu značilo “vatrena”.

Nikola je nastavio da niže rekorde otkako je postao otac. Inače, zbog velike razlike u visini mnogi ih porede sa divom i palčicom, a za one koji ne znaju Nikola je visok 213 cm, dok je Natalija jedva nešto više od 170 cm.

Ipak, čini se da im razlika u visini nimalo ne smeta, već grade ljubavnu priču na kojoj bi im pozavidele mnoge poznate svetske zvezde. Natalija voli modu, filmove, veoma je svestrana ličnost, ali ne voli da njihovu intimu iznosi u javnosti. Tokom svih ovih godina ona se trudila da sačuva porodičnu idilu, mir i blagostanje i čini se da je u tome i uspela. Ona samo povremeno podeli neke fotografije na društvenim mrežama zahvaljujući kojima možemo da vidimo kako Natalija, Nikola i njihova mezimica provode vreme uživajući zajedno u prelepom porodičnom okruženju.

BURMU VEZUJE ZA PERTLE NA PATIKAMA

To što je zabranjeno ne znači da je nemoguće. Kako košarkaši ne smeju da nose prstenje na terenu, Nikola je pronašao način da svoju ljubav prema supruzi pokazuje i na terenu. NJegova venčana burma je uvek vezana zajedno sa pertlama. Još jednom je pokazao koliko je poseban, ali ipak, nije sam došao na ovu ideju. Jokić je jednom prilikom rekao da je ovaj trik video kod jednog od saigrača dok je još bio u Srbiji, a kad je burma uz njega, on navodi da tako uvek ima osećaj da je porodica pored njega dok igra.

