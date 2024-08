Ceca je pre nekoliko godina objavila sliku u bikiniju, koja je napravila pometnju na mrežama, a komentari su tada pljuštali.

Ceca je ušla u more na Kipru i objavila nikad provokativniju fotku u šarenom bikiniju, a onda objasnila zašto je odlučila da tada objavi takvu sliku:

- Ja retko izbacujem slike koje su provokativnije, ne zato što se ja stidim svog tela, nego prosto sve je to trenutak, da li nešto želim ili ne. Ako ćemo pošteno ja se najopuštenije osećam kada sam zakopčana do grla, što je negde i prirodno. Trudim se da i šta god obučem ili se uslikam obučem da to ima meru, jer granica je tanka, a u čemu ćete se slikati u moru, nego u bikiniju.

