Pokazali su srce, zube, mišiće i - petlju. Pogotovo protiv Amerikanaca, protiv reprezentacije SAD sastavljene od najvećih NBA zvezda, toliko zvučnih imena da se naširoko raspravlja da li je to najjači "drim tim" u istoriji.

Pritisnula ih je reprezentacija Srbije do krajnjih granica i umalo napravila veliku senzaciju. Predvođeni kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i trostrukim MVP igračem najjače svetske lige, Nikolom Jokićem, Srbi su pokupili simpatije širom sveta.

A pokazali su i karakter. Kako se to radi, demonstrirao je kapiten. Bogdan je ušao u raspravu i sa Lebronom DŽejmsom, pokazavši da se četa Svetislava Pešića nikog ne plaši.

Pogađao je Bogi iz svih pozicija, pljuštale su trojke, a kapiten Srbije je rešio da ih proslavlja na specijalan način - potezom Karmela Entonija. I naravno, uz pogled ka sedištima odmah tik uz teren gde je sedeo upravo Entoni.

Istina, Lebrona je u žaru borbe žestoko isprozivao i ispsovao, ali da je reč o običnom takmičarskom duhu svedoči i njihov zagrljaj posle utakmice koja se završila rezultatom 95:91 za SAD.

Na Srbinovo "imitiranje" Entonija (koje su na mrežama pojedini okarakterisali kao potez usmeren zapravo ka Lebronu), DŽejms je odgovorio provokativnom proslavom koša preko Bogdana - uz poruku "isuviše si mali".

Čak je i Devin Buker potom na društvenim mrežama poručio "poštuj legende", a svi su protumačili da se obratio upravo Srbinu.

Međutim, sa Karmelom je priča ipak potpuno drugačija.

Ako je i bilo ikakve sumnje da Bogdan ismeva Mela, najverovatnije budućeg člana Kuće slavnih, Bogdanovićevi potezi u meču za bronzu protiv Nemačke su to demantovali.

- Ako me poznajete, onda znate da uživam u igri. Volim da se takmičim i uvek ću se takmičiti. Sve je to žar borbe. To radim (Karmelov potez) već duže vreme. Znam da neko misli da je to provokacija ili tako nešto. Ali to su mediji. Za mene je to samo uživanje i takmičenje u sportu koji poštujem. Gledam na Karmela kao na legendu. Ništa više - od poštovanja i konkurentnosti - izjavio je Bogdanović, prenosi "AP".

Ako i njegove reči nisu bile dovoljne, onda je njegov potez posle utakmice (u kojoj je takođe slavio trojke u Melovom stilu) razuverio sve "neverne Tome".

Tokom proslave Srbije posle osvajanja bronze, Bogdanović je otišao do Entonija i njih dvojica su se dugo zagrlili. A Entoni je potom na društvenoj mreži "X" objavio Bogdanovu sliku uz komentar:

- RESPEC7!

Bogdanoviću je ovo druga olimpijska medalja. Imao je 23 godine kada je Srbija osvojila srebro u Rio de Žaneiru 2016. godine i kada je naša reprezentacija takođe dva puta poražena od SAD za koje je nastupao i Karmelo Entoni.

Hrabro je Bogdan pokušao da Amerikancima parira na njihov način (slične "provokacije" su u NBA kao "dobar dan" i iako su žestoke, ne dovode do težih posledica). Ako ne zbog sebe lično, onda zbog nekih narednih generacija i nekih novih Bogdana. Jer, igraće se ta košarka još...

