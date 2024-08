Jedna mama izazvala je pravu buru nakon što je otkrila da razmišlja da dozvoli svom sinu da promeni ime za njegov sedmi rođendan.

Objasnila je kako je sina usvojila pre tri godine i nije želela da mu promeni ime jer mu ga je dala rođena majka.

Otkako je postao stariji, počeo je da shvata i da ne voli svoje neobično ime jer je to ista reč kao i uobičajeni komad nameštaja - Tejbl (eng. "table", srp. sto) . Ona je na Reditu rekla:

- Imao je prilično neobično ime, ali smo odlučili da ga zadržimo. Puno smo istraživali i iako je ime izgledalo užasno glupo, bilo je pogrešno uzeti njegovo ime od njega.

- NJegovo ime je naziv za komad nameštaja. Zapravo smo odlučili da zadržimo njegovo celo ime, ali smo samo preuredili stvari da uključimo naša prezimena. NJegovo puno ime je bilo Tejbl Majkl Harison.

Ona kaže da su ga deca u školi zadirkivala zbog njegovog imena - pa je umesto toga počeo da se koristi svojim srednjim imenom.

- Odlučio je da koristi Harison od tog trenutka. Trebalo je malo vremena da se svi uključe, ali on je ove godine bio u prvom razredu i sada ga svi zovu Harison. Uznemiri se svaki put kada vidi svoje pravo ime zapisano na dokumentima.

- On zaista ne voli svoje ime i rekao je da ga tera da razmišlja o lošim stvarima - istakla je majka u svojoj ispovesti.

Sada, umesto da dete poželi neku igračku za svoj rođendan, ono želi da promeni svoje ime.

Komentari su se usijali, jedan komentator je rekao:"Rekao bih da je u 99 odsto situacija dete premlado da donese ovu odluku. Takođe bih rekao da je ovo 1 odsto one situacije". Drugi korisnik je rekao: "Razmislio bih o tome. Ime mu zadaje nevolje i on već koristi drugo ime. Plus, on još uvek ima vezu sa svojom biološkom porodicom sa svojim srednjim imenom, ako mu to postane važno u budućnost."

(Stil)