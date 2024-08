Kada su u pitanju izbori za Mis sveta, Jugoslavija je uvek bila među zemljama čije su lepotice bile među najzapaženijima.

Niz njih ostavio je snažan utisak na Evropu i planetu i stekao ogromnu popularnost, ali malo koja može da se poredi s očaravajućom Slovenkom Bernardom Marovt, koju su mnogi nazivali najlepšom misicom koju je Jugoslavija imala u istoriji.

Prelepa Bernarda rođena je 1966. godine, a vrlo mlada skrenula je na sebe pažnju nestvarnim izgledom. On ju je odveo u Centar za modernu odeću u LJubljani, gde je išla u školu manekenstva, da bi se potom uputila u Zagreb, gde je radila kao model.

Na nagovor glavnog i odgovornog urednika revije "As" DŽavida Husića, učestvovala je na izboru za Mis Jugoslavije u septembru 1983. godine - i odnela pobedu!

Uskoro se našla u Londonu, na izboru za Mis sveta, gde je važila za glavnu favoritkinju.

- Moglo je, i moralo (bolje)! Neverovatno je koliko je naša cura bljesnula u Londonu, pojavom i garderobom. Uz iskustvo profesionalne manekenke i foto modela, Bernarda je pobegla ostalim devojkama za tri koplja. Bila je obučena kao kraljica, superiorna u svemu, ponosna. Trideset majstora svetske fotografije nisu se uopšte razmišljali da odmah, i samo njoj, dodele laskavi naziv i trofej najfotogeničnije devojke planete. Međutim, tada su počele i zakulisne igre - nije krio svoj stav Husić.

Baš kada je sve delovalo kao da će Jugoslavija imati zvanično najlepšu devojku na planeti, izbio je skandal: britanski "Dejli miror" objavio je Bernardine obnažene fotografije, koje je ranije snimila za magazin "Start", socijalistički pandan "Plejboju".

U pitanju su fotografije iz 1982. godine, koje su zbog Bernardinih portreta podigle prodaju časopisa do neverovatnih 350.000 primeraka.

Kako je kasnije pričala, doživela je mnogo neprijatnosti u slovenačkom gradiću LJubnu, gde je živela sa svojom porodicom.

- To je malo mesto i ljudi o tim izborima pričaju svašta. To je po njima nemoralno, a još kad su izašle one malo pikantnije sličice u Startu - bili su šokirani - rekla je ona jednom prilikom.

Nakon skandala, Bernarda je ostala bez titule Mis sveta, ali je osvojila zvanje Mis fotogeničnosti i nastavila da se bavi modelingom. Štaviše, proglašena je top modelom Italije 1990. godine i top modelom Evrope dve godine kasnije, a pisalo se da u svojim najvećim danima slave zarađivala po 3.000 dolara dnevno.

Bila je zaštitno lice više brendova i snimila mnogo editorijala, a i danas se bavi manekenstvom. Uz to, u Sloveniji godinama organizuje međunarodna takmičenja fotomodela, vlasnica je škole manekenstva za mlade i menadžerka mladim koleginicama.

Na jednom izboru 2000. godine, Bernarda je proglašena najlepšom Slovenkom veka.

BONUS VIDEO:

(Glossy)