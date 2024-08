Odnos kakav danas imaju Iskra i Voja Brajović zahtevao je mnogo zajedničkog rada i truda. Naime, mlada glumica nije krila da nakon razvoda svojih roditelja sa ocem nije imala sjajan odnos.

- Zavidim deci poznatih roditelja koja imaju bolji odnos sa očevima, jer ja ga prosto nemam. Imam legendarnu majku i pre ću reći da sam ćerka legendarne majke, koja me je izvela na put, a ne ćerka legendarnog oca.

Sada ću govoriti da sam ja majka legendarne Ines, koja će biti jedna velika faca - rekla je pre nekoliko godina Iskra koja je u međuvremenu popravila odnos sa ocem. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na Instagramu često objavljuje njegove fotografije sa ćerkom, ali jedan njen komentar izazvao je sumnju da je sve u najbolje redu sa njhovim odnosnom.

Naime, Iskra je komentarisala objavu na Instagramu u kojoj se radilo o narcisima.

- Narcisi ostavljaju najbliže ljude da se bore sami bez ikave podrške dok glume velike dobročinitelje i velike humaniste pred potpunim strancima. Bilo da je reć o poslovnoj krizi, bili da je neko vama blizak teško bolestan, bilo da je reč o tome da ste u drugom stanju ili da je porođaj tek prošao i da je sada na redu briga o bebi. Oni će tada nestati i ostaviti vas da se borite sami dok usput gledate kako pomažu potpunim strancima i nebitnim ljudima - ispričala je Divna Milovanović psihološka savetnica i autorka Jujtub kanala "Pozitivna stvarnost" a ćerka legendarnog glumca se nadovezala. Foto: D. Milovanović

- Narcis roditelj, isto česta pojava. Poznajem takve u bliskom okruženju. Podmetaće se za svakog što bi se u narodu reklo za "Kurtu i Murtu" čisto da bi sakljupao poene i simpatije, a kada treba njegovog porodici nešto, nađe izgovor zašto to ne može - napisala je Iskra a mnogi su se zapitali da li se ova objava odnosi na njenog oca, legendarnog glumca.

Podsetimo, Voja Brajović oženio je svoju ljubav iz detinjstva, LJiljanu, sa kojom je dobio sina Vukotu i ćerku Iskru. Ipak, brak nije potrajao, a Voja je godinama kasnije oženio koleginicu Milicu Mihajlović sa kojom ima sina.

- Pune 24 godine sam živela samo sa majkom, a sada živim sa svojom ćerkom Ines. Za sve to vreme moj otac je izgradio drugu porodicu, sa drugom ženom. Bez obzira na to što mi imamo divan odnos, nismo na taj način prisni i bliski, tako da nikada nisam bila njegov prioritet da mi na neki način pomogne ili da me savetuje.

