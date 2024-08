Dijana nije bila tipičan primer ambicioznog roditelja, te nije ni sanjala da će njen sin biti najbolji na svetu.

- Nisam mogla da pojmim da će da bude svetski šampion, ni u najluđim snovima. Kada je počeo da igra tenis na umu nam je bilo samo da se bavi sportom. Niko od nas nije igrao tenis. Kasnije, sa šest-sedam godina, pred polazak u školu ubacili smo ga u kamp na Kopaoniku gde je bila Jelena Genčić i Teniski klub Partizan. Tada ga je ona preuzela i rekla da nije videla talentovanije dete na ovim prostorima, posle Monike Seleš - rekla je Dijana.

Novak jeste bio pretalentovan, ali je tenis veoma skup sport. Foto: ATA images

- Moj muž je mnogo puta već pričao o zelenašima i sve što je rekao je istina. Bila sam uključena u sve to. Ujutru kada se probudiš i nemaš čime da deci kupiš hleb i najosnovnije stvari, to boli. Prosto si očajan jer ne znaš kako da rešiš neke stvari. On (Srđan Đoković prim. aut) je puno puta presipao iz šupljeg u prazno. Pozajmljivao je od jednih, pa da bi njima vratio, uzimao je novac od drugih i tako redom. Bilo je puno neprospavanih noći. Moj muž nikome nije dozvoljavao da kaže jednu reč protiv Novaka, da mu se bilo ko suprotstavi. Kucao je na hiljade vrata ne bi li našao sponzora koji bi pomogao da Novak ode u Australiju, Pariz, jer su to velike svote novca. Na kraju, pošto nismo imali mogućnosti, morali smo po svaku cenu da uzmemo menadžere iz Izraela. I to je mnogo skupa igranka. Nije lako. Mislim da smo na tom putu izgubili dosta živaca i nerava, ali to je život. Mnogo puta je razgovarao s nekim našim biznismenima i ljudima koje je poznavao da ulože u Novaka, ne da daju novac, već da se napravi ugovor. Međutim, nisu naši to hteli i nisu imali sluha. Nažalost, ali je tako, verovatno bi danas stekli milione preko njega, to je činjenica - iskrena je majka najboljeg ikada.

I bez takve vrste pomoći o kojoj je govorila Novakova majka, on je uspeo da u karijeri samo od tenisa zasad zaradi više od 160 miliona dolara.

Foto: ATA images

- Veoma je bilo teško. Kada znaju da ti je hitno, kamatu namerno uvećavaju. Kamate koje smo plaćali na mesečnom nivou, u inostranstvu se ne plaća na godišnjem nivou. To su bile abnormalne stvari, ali nekako smo se dovijali. Imali smo posao na Kopaoniku, koji sam morala da radim, po nekoliko meseci godišnje, kako bi decu ishranila i kako bismo vratili dugove. Veći deo sezone sam radila za dugove i debeli zakup na Kopaoniku. To je tako moralo. Kada znaš da nešto mora, imaš cilj i ideš ka njemu. Sećam se kada je Novak išao na juniorski Rolan Garos, neki ljudi su u poslednjem trenutku odustali od sponzorstva, Srđan je morao da uzme na kamatu. Čovek kada je video da mu je frka rekao je: “Znaš kako, inače je deset posto, ali za tebe je 15, jer vidim da ti se žuri”. I šta ćeš, moraš da uzmeš, jer nemaš vremena za drugu opciju, jer on sutra putuje. U tim trenicima u kući naravno nemamo dinara, Srđan odlazi s Novakom na turnir, a ja bez para za hleb ostajem kod kuće s dvoje male dece. Mislim da smo bili veoma hrabri. Da se rodio u nekoj drugoj državi sve bi bilo drugačije. Ovde nismo imali ničiju podršku, niti pomoć. Ta briga me je kasnije koštala zdravlja - opisala je svojevremeno Dijana tešku situaciju u kojoj je bila porodica Đoković.

