Bora je na lečenju u Sloveniji, a medije o njegovom zdravstvenom stanju obaveštava menadžer Bane Opačić:

- Bora je trenutno na respiratoru zbog komplikacija uzrokovanih hronično opstruktivnom bolešću pluća. Nadamo se boljim vestima u narednom periodu. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Goran Šepa, Borin prijatelj se čuo sa Banetom i otkrio kako je Bora:

- Čuo sam se danas sa njegovim menadžerom. Nije Bora dobro, nikako nije dobro. Ne bih otvarao previše tu priču, ne vidim kako bi mogao da ozdravi. On je stvarno veliki borac, mi smo dobri drugari. Nisam mogao do njega da dođem, baš je bolestan, u bolnici je, u Sloveniji. Nema onih pozitivnih vibracija da će to izaći na dobro - rekao je Gale za domaće medije i dodao: Foto: ATA images

- Nadam se i molim bogu, ali nije dobro... Ništa trač ni preuveličavanje... Naš Bora stvarno nije dobro - iskren je bio Gale koji je bio na ivici suza.

Podsetimo, muzičar ima problema sa plućima, a njegovo stanje se znatno pogoršalo. Frontmen "Riblje čorbe" pre pet dana je zadržan u bolnici u LJubljani zbog problema sa plućima.

(Novobečejski informator)

