Monah Arsenije često iznenađuje javnost svojim nekonvencionalnim stavovima. U jednom od svojih govora, govorio je o porodičnom prokletstvu i otkrio neverovatne stvari.

Istakao je da je smirenje ključni ideal, naglasivši da onaj ko je smiren nosi Hrista u sebi.

Naglasio je da Hristos nije doneo ideal velikih podviga, već smirenje i spoznaju o vlastitim slabostima. Monah je istakao da Luciferova mera podrazumeva uvek biti bolji od drugih, dok je Hristov ideal u smirenju i prihvatanju vlastitih ograničenja.

Uloga društvenih mreža i Luciferova prevara

Monah Arsenije je skrenuo pažnju na ulogu društvenih mreža u stvaranju lažnih slika o sebi. Istakao je da svi mi igramo određene uloge na društvenim mrežama, prikazujući svoj najbolji, idealizovani život. Međutim, istina se često krije iza tih slika, a Lucifer koristi tu želju za prikazivanjem savršenstva kako bi nas prevario.

Monah Arsenije je istakao da je jedno od čuda Srbije to što ima veronauku. Izrazio je nadu da će ljubav među ljudima biti obnovljena i naglasio da je ljubav u srcu ključna za razumevanje i prihvatanje drugih ljudi. Takođe je istakao da nosimo posledice prvorodnog greha, ali da se kroz smirenje i trud možemo osloboditi tih tereta.

Porodično prokletstvo i demonska sila

Monah Arsenije je govorio o porodičnom prokletstvu i demonskoj sili koja može da utiče na potomstvo. Istakao je da demonska sila tiraniše potomstvo te porodice, te da deca koja se rode pod tim uticajem mogu biti nezgodna i neposlušna. Monah je naglasio da Lucifer pristupa ranjivijoj deci kako bi ih odveo na svoju stranu, te da takvi ljudi često postaju žrtve i bivaju vođeni na put koji ih udaljava od velikih dela koja bi mogli da učine za čovečanstvo.

– Kad čovek stekne ljubav u srcu, on onda voli sve ljude – to je veliki podvig koji se stiče kroz smirenje. Kroz veliki trud i to je taj ideal. Mi nosimo posledice od prvorodnog greha. Ne, nismo krivi zbog toga, ali nosimo posledice. Taj neko ko se rodio sa porodičnim prokletstvom od prababe, pradede, čukundede koji je napravio neko zlo, istina je da se od te porodice sklonio Bog. Onda nastupa ta demonska sila koja tiraniše potomstvo. Počinju da se rađaju deca koja su nezgodna, namćorasta, neposlušna – rekao je za kraj.