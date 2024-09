Glumica koju najviše pamtimo po ulozi Violete Striptizete iz "Žikine dinastije", Olivera Viktorović doživela je porodičnu tragediju.

Pre par godina svim medijima je odjeknula vest da je bratanica Olivere Viktorović ubila baku i majku.

Glumica o tome nije govorila, a nama je priznala da je cenila svoju Teodoru i da je vest o zločinu došla kao grom iz vedra neba. Foto: ATA images

- Znam tačno šta hoćeš da me pitaš. Nemam problem da pričam o toj temi i mojoj bratanici Teodori, koja je ubila svoju majku i baku. Nažalost, nisam mogla da budem njen roditelj. Ona je ćerka jedinica mog pokojnog brata. Teodora je 12 godina mlađa od mene, a ja sam bila isto toliko od svog rođenog brata Olivera. Imala je ona svoje roditelje, koji sada, nažalost, nisu živi.

- Svog brata sam jako volela, a ni protiv snajke nisam imala ništa. Mislim da su njih dvoje bili pogrešan spoj i da je Teodora kolateralna šteta svojih roditelja. Ona je bila slatko dete. Sve što se desilo prouzrokovano je lošim odnosom roditelja prema njoj. Mislim da ne zaslužuju svi ljudi decu. Odluku o svom životu mogu da donose, ali ako se odlučiš da imaš dete, moraš da mu se posvetiš, a ne da ga ubiješ u pojam - objašnjava Olivera. Foto: ATA images

"Sklanjala sam se od novinara"

Na pitanje da li je razgovarala sa bratanicom o tome šta se dogodilo, rekla je:

- S Teodorom nisam u kontaktu od 2006. godine. Pokušala sam više puta da je izvučem iz problema. Ona je decu rodila posle. Imala sam 2006. veliku neprijatnost s njom i majkom. Posle tog događaja sam prekinula svaku komunikaciju, jer je to ugrozilo moju porodicu i decu. Više nisam mogla da joj pomognem. Mnogo mi je žao što njena deca rastu na sličan način.

- Svesno nisam htela kontakt s njom. Kad se desila ta tragedija, pomislila sam u kojoj meri sam i ja kriva. Međutim, ništa nisam bila jer se to desilo 2015. godine, a devet godina pre toga sam prekinula odnos i rekla kraj. Sve što znam o tom događaju je iz medija. Sklanjala sam se od novinara jer nisam znala šta da im kažem. Imam ja lepa sećanja na tu devojčicu. Iskreno mi je žao. Jedina sam doživela to od bliže porodice. Možda je bolje što nisu morali to da vide - istakla je.

Inače, Olivera Viktorović je do sada odigrala više od 80 uloga u pozorištu. Autor je 14 udžbenika. Na filmu nije igrala glavne uloge, ali je profesorka, uči druge da budu glavni.

Takođe, majka je dvoje dece na koje je ponosna - Bojane Đurašković, koja je krenula njenim stopama i mlađeg sina, Mihaila.

(Kurir)

