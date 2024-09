Iako su bili dobri prijatelji, poznato je i da je Prele umeo da bude prek, a u jednoj situaciji pevači su se čak i posvađali.

TV Novosti pisale su u izdanju od 9. novembra daleke 1994. o ovoj situaciji u tekstu u kojem su bila opisana najaktuelnija dešavanja u muzičkom svetu.

Na Zapadu možda i nema ništa novo, ali na ovdašnjoj estradi ima. Najviše se priča o pesmi posvećenoj Beogradu koju bi trebalo da izvedu "sedmorica veličanstvenih" u sastavu: Bora Đorđević, Dušan Prelević Prele, Nikola Kojo, Dragan Nikolić, Dragan Bjelogrlić, Vlada i Bajka. Foto: Jutjub printskrin/ Vlada i Bajka [official channel]

Premijerno pesma je trebalo da bude na dan oslobođenja Beograda. Sve je bio u redu dok nije došao trenutak da "sedmorica" izađu na scenu. To se nije dogodilo jer se Bora Đorđević pojavio u maskirnoj uniformi, a protokol je zahtevao da se obavezno obuče smoking. Bora je, naravno, odbio ponuđeni kostim, a na to je najžešće reagovao Dušan Prelević.

Pale su teške reči u stilu da se Bora vrati u svoj Čačak i da je nezahvalan Beogradu. Ni Bora nije ostao dužan, ponavljajući da je njegova maskirna uniforma sasvim prigodna odežda jer, koliko on zna, Srbija je i dalje u ratu, a Beograd još nije oslobođen.

Proslava, videli ste na televiziji, održana je bez "sedmorice veličanstvenih", ali od pesme o Beogradu se ipak nije odustalo. Odlučeno je da se snimi video spot na najprepoznatljivijim mestima Beograda, ali nesporazumi i dalje ne prestaju. Beograd u smokingu ili u maskirnoj uniformi, pitanje je sad.

Naravno, činjenica da je sada već legendarna pesma snimljena govori o tome da ovaj nesporazum nije ozbiljnije narušio njihov odnos.

Bora je pre nekoliko godina, gostujući na "Balkan infu" progovorio o svom druženju sa Preletom.

- Prele je bio divan čovek. Predivan čovek, i Prele i Gaga. Oni su bili nerazdvojni. Pamtim kada su njih dvojica držali bife Ateljea 212. To, naravno, nije moglo dugo da traje, jer je Prele sve popio (smeh)... Mi smo se jako, jako mnogo družili i to su zaista bili divni ljudi, pravi boemi - rekao je Bora i dodao:

- Vidiš, Prele kad je izgubio oko u jednoj kafanskoj tuči, njemu nije palo na pamet da tuži tog čoveka koji ga je povredio, zbog toga što je znao da je on preterao. Eto, to je gospodin čovek... To je bilo srećnije vreme.

