Rokerov život su obeležili usponi i padovi, ali i četiri velike tragedije koje je umeo da pomene

Smrt na koncertu u Zagrebu

Prva od četiri dogodila se 1982. kada je na koncertu Riblje čorbe u Ledenoj dvorani Zagrebu preminula 14-godišnja devojka Željka Marjanović od posledica epileptičnog napada. Ceo događaj uzburkao je javnost, a Bora se teško nosio sa tom smrću koja se dogodila na njegovom koncertu. Ta turneja je nosila naziv "Ko preživi, pričaće", tako da je sudbina rešila da se poigra u tom slučaju. Tada je Momčilo Bajagić Bajaga bio član "Riblje čorbe". Govorio je o nesrećnom slučaju, a ni on kao ni ostali članovi se nisu oporavili od toga.

Dvorane u kojima su svirali su često bile pune, uvek se tražila karta više. U jednom trenutku devojka je u sred gužve dobila napad i ugušila se: Foto: ATA images/F.S.

- To je bilo strašno, nikad nam se tako nešto nije desilo. Čorba je bila izuzetno popularna i prodato je duplo više karata nego sto dvorana može da primi ljudi. Posle tog događaja, organizatori su krivično odgovarali, a naša turneja je pauzirana mesec dana. Nismo svirali, jer roditelji nisu puštali decu da odlaze na naše koncerte. Ipak, nakon smrti devojke počelo je mnogo više da se vodi računa o bezbednosti, pa se ništa slično više nije desilo ni nama ni bilo kome drugom - ispričao nam je Bajaga pre nekoliko godina i dalje potresen zbog strašne tragedije.

Uspeli su da prodaju više karata nego što je bilo najavljeno. Od 9.000 organizator spominjao brojku od 10.500, a na koncertu se okupilo između 18 i 20.000 gledalaca.

Foto: Novosti

- Bez obzira na to što to od nas niko nije zahtevao, ljudski smo bili spremni da preuzmemo odgovornost za smrt Željke Marjanović, koja je tada samo želela da bude deo naše publike, i ništa više. Nažalost, to joj se nije ostvarilo. Nečijim krajnjim nemarom i zbog velike neodgovornosti ugašen je život deteta koje je tek, u stvari, počelo da živi. Ni posle toliko godina ne mogu da zaboravim niti da se otrgnem pomisli kako je mala Željka izdahnula baš na našem koncertu, dok smo mi na sceni - svirali - napisao je Miša Aleksić u svojoj knjizi "Uživo!: Autobiografija", legendarni basista Riblje čorbe koji je u novembru 2020. preminuo u 67. godini od posledica korona virusa.

Problem sa drogom

Veliki muzičar koji je oduvek bio sa Borom u muzičkim vodama bio je gitarista Radislav Rajko Kojić sa čijom smrću Bora nije moao da se pomiri. Upravo sa Kojićem, Mišom Aleksićem i Vickom Milatovićem iz benda SOS, Bora Đorđević je, po napuštanju sastava Rani mraz, osnovao Riblju čorbu.

Zajedno su se proslavili uz veliki hit "Lutka sa naslovne strane", a Rajko Kojić je sa Ribljom čorbom sve do napuštanja benda 1984. godine snimio pet studijskih albuma i jedan lajv album. Te godine Bora je sazvao sastanak za članove Čorbe u jednoj beogradskoj kafani i saopštio da Rajko i Momčilo Bajagić Bajaga, koji se u međuvremenu pridružio Ribljoj čorbi, moraju da napuste bend. Rajko je godinama vukao problem sa drogom, pa su Bora i ostali članovi smatrali da više nije u stanju da se izbori sa tim.

Droga je bila veliki problem sa kojim Kojić nije mogao da se izbori. Nekoliko puta je nastupao, a onda se povukao u rodno selo Jarkovac. Preminuo je u Beogradu 1997. godine, razlog je jasan, imao je 41. godinu. Bora nije bio spreman da čuje vest o smrti prijatelja i teško ju je podneo.

Samoubistvo prve supruge

Ni tu nije kraj, rokeru je život priredio novi udarac 2007. godine. NJegova prva supruga Dragana i velika ljubav iz srednje škole počinila je samoubistvo. NJoj je Bora posvetio brojne pesme iz benda i bila mu je velika inspiracija.

Razveli su se 12. februara 2007. godine, a Dragana nikako nije mogla da podnese razvod. Prema pisanju medija, razlog razvoda je bila pevačeva nova ljubav 28 godina mlađa Aleksandra koju je upoznao na turneji po Americi, a kasnije je i odveo pred oltar.

Posle razvoda od Dragane, Bora se iselio iz njihovog zajedničkog stana u Ulici 27. marta. Dragana je bila na koncertu Riblje čorbe 10. marta 2007. u beogradskoj areni, a samo 13 dana kasnije pronađena je mrtva u svom stanu.

Uzrok njene smrti je predoziranje antidepresivima pomešanim s alkoholom, a o ovom nemilom događaju Bora nikada nije želeo da govori. Kao sećanje na Draganu ostao mu njihov zajednički sin Boris, koji se nikada nije javno eksponirao.

Odlazak Miše Aleksića

Četvrta smrt koja je pogodila legendarnog rokera jre smrt basiste Riblje čorbe Miroslava Miše Aleksića 29. novembra 2020. godine sa kojim je Đorđević odrastao i stasavao u rok zvezdu Bora je teško podneo. Navikao je, kako je Bora govorio, da mu Miša uvek bude sa leve strane i da gleda u njegovo nasmejano lice, kao što je to činio pune 43 godine.

Bora je isticao da mu neće oprostiti što je umro pre njega: Foto: N. Živanović

- Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno da Miša za deset dana ode. Mi smo se dogovorili da nas dvojica umremo zajedno na bini, ali je on poranio, izdao me je. Verujem da bi i on želeo da nastavimo da radimo - govorio je Đorđević duboko potresen Aleksićevom smrću.

Bilo mu je teško i naglasio je da više neće biti isto bez njega.

- Moj brat Miša je bio pokretačka snaga benda i ne znam kako bez njega - govorio je roker, pa s bolom priznao:

- To je udarac od kog se ne oporavlja!

