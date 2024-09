Čuveni Brik rođen je u Peći, na Kosovu i Metohiji 22. aprila 1949. godine. U rodnom mestu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Od malih nogu je želeo da stane na daske koje život znače. Dva puta je pokušavao da upiše glumu u Beogradu na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, ali nije prošao na prijemnom ispitu. Konačno je uspeo u Zagrebu na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost, gde je dimplomirao 1975. godine. Ubrzo je postao član pozorišta Gavela, a zatim i Hrvatskog narodnog kazališta.

NJegove prve uloga na filmskom platnu bile u ostvranjima: "Zec", "Kuća" i "Seljačka buna 1573", a onda je zablistao kroz glavnu rolu u seriji "Mačak pod šljemom".

U domovinu se vratio 1986. godine i od tada ima status slobodnog umetnika. Početkom 2000-ih postao je prvak Beogradskog narodnog pozorišta, ali veze sa Hrvatskom nije prekionu, te i dalje tamo ima glumačke angažmane.

Brak sa najlepšom Dubrovčankom

Iako je na sceni dominantan, u privatnom životu je vrlo povučen čovek posvećen porodici. Decenijama uživa u braku sa doktorkom Svjetlanom, koja je sada u penziji. Svoju suprugu je opisivao kao najlepšu Dubrovčanku koju je ikada sreo. Smatra da je i ona umnogome zaslužna za njegov upseh, te ističe da su ga njene kritike navodile da bude što bolji.

- Svojevremeno je bila veoma strog kritičar. Znala je da se oduševi, ali i da mi bez reči kaže šta misli o predstavi, samo bi rekla: "Razgovaraćemo". Sasvim suprotno od onoga kada bi mi doletela u zagrljaj. Kada joj kažem kako je mnogo smekšala, ona mi odgovori: "Nisam, nego si ti sazreo", a ja joj vratim da je ona postala mnogo praktičnija i pažljivija, posebno kada je reč o Bojanu. Dopada joj se sve što on glumi — ističe Miodrag.

Dvojicu sinova - Damjana i Bojana, izveli su na pravi put i danas su to veoma uspešni i dobri ljudi.

Miodraga neretko možemo videti i kako pazari namirnice na pijaci sve potrebne namirnice za kuću.

- Dođe kod mene na štand i kupi ono što mu treba. Često izabere krompir, grašak, osnovne namirnice koje verovatno njegova supruga pravi za ručak. Jednom prilikom ga nisam ni prepoznao, dok mi kolega sa druge tezge nije rekao da je to naš čuveni glumac. Tako je običan čovek. Prijatan, umilnog glasa, tih. Ne voli puno da priča i ne insistiram da ga ispitujem o bilo čemu. Vidi se da je skroman i da je samo u prolazu. Ne voli ni puno da se slika sa ljudima, jednostavno je u svom svetu i živi život onako kako on smatra da treba, tako da to poštujem- rekao je svojevremno jedna od prodavaca na pijaci za "Blic".

LJubav prema glumi preneo je i na sina Bojana, koji takođe gradi veoma uspešnu karijeru. Otac i sin neretko diskutuju i o instituciji braka.

- Baš sam pre neki dan pričao sa ocem Miodragom kako mi dani brzo prolaze otkako sam u braku. Dok sam trepnuo, čini mi se, prošao je mesec. Taisa i ja smo živeli godinu zajedno pre venčanja. Ovo je samo nova dimenzija našeg odnosa. Kod mene se, zasad, ništa nije promenilo, jedino možda to što sad nosim burmu i što bi trebalo da se ponašam malo ozbiljnije - rekao je Bojan u jednom intervuju.

Žurke sa Milenom Dravić

Mada Miodrag retko priča o privatnom životu, svojevremno je otkrio kakav je bio provod sa legendarnom Milenom Dravić na glumačkim žurkama.

- To su stvarno bile najbolje žurke jer smo imali i orkestar u predstavi. Ostajali bismo do 2, 3 ujutro - kaže.

Supruga mu nikad nije rekla zamerala što je znao sa prijateljima povremeno da ostane do kasno u noć. Sa druge strane, Miodrag nikada sebi nije dozvolio da ga deca vide pijanog.

- Kontrolišem to i imao sam sreću da nisam podnosio alkohol. Volim da ostanem nakon predstave, to opuštanje je neophodno, ali što vreme više odmiče, to je boemštine sve manje - istakao je.

Tokom karijere Krivokapić je dobio brojna glumačka priznanja, među kojima su nagrade Car Konstantin, Sterijina nagrada i Nagrada festivala Joakimfest za najbolje glumačko ostvarenje. Prošle godine na Pulskom festivalu u ruke Miodraga stiglo je i najveće priznanje - nagrada za životno delo.

