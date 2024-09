Svetlanu je javnost upoznala kada je vodila emisiju "Novo jutro"

Saopštenje o otkazu objavila je na Instagram profilu, a u toj objavi je i pokazala poštovanje kolegama i zahvalila im se što su sa njom stvorili najlepše uspomene.

- Posle 10 godina odlučila sam da napustim TV Pink. Najlepše uspomene nosim iz ovog perioda… Hvala svim kolegama na divnoj saradnji… - navela je Svetlana.

Svetlana je udata i ima dvoje dece, a suprug joj je najveća podrška. Svoj život čuva daleko od očiju javnosti, tako da se o njoj malo zna.

Venčali su se u manastiru Rajinovac, a zatim su i upriličili veselje u jednom beogradskom hotelu.

Sina Viktora dobili su 2016, a poznata voditeljka je tom prilikom otkrila i kako prvi susret sa svojim izabranikom nikada neće moći da zaboravi.

NJena sreća se nije mogla opisati rečima u tom trenutku.

Svetlana Grubor se porodila 23. januara 2022. godine, i rodila sina Alekseja, a tada je otkrila kako je provodila dane nakon porođaja.

- Prošlo je sve dobro. Stvarno sam prošla na porođaju odlično. Osećam se dobro, srećna sam, beba je super - pričala je tada Svetlana i dodala:

- Toliko sam jedva čekala da se Aleksej rodi, pa mi ništa nije teško. Stvarno mamama najteže pada to noćno buđenje na dva sata. Ali meni to ne pada teško. Srećna sam što se on rodio i uživam. U našoj priči je to malo drugačije. Pošto suprug radi i ujutru ustaje za posao, on nema obavezu da se budi noću, ja sam mu dozvolila i omogućila da se ne budi noću. Sve je normalno, nisam nervozna, stvarno uživam.

Podsećanja radi, voditeljka je u šestom mesecu trudnoće saznala da ima koronu, ali je na sreću sve dobro završeno:

- Mnogo sam srećna, pre svega jer sam pobedila koronu. Sama trudnoća mi protiče kako treba, posebno sad posle korone. Moj sin već ima pet i po godina, dugo smo hteli drugo dete. Ja sam ušla u sedmi mesec, porođaj će biti u januaru. Biće još jedan dečak. Mislila sam da će biti lakše da odaberem ime, ali nije jednostavno izabrati ime za svoje dete - ispričala je jednom prilikom za "Premijeru".

